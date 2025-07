Els Raiers de la Pobla de Segur rememoren l'ofici dedicat al transport fluvial en el 47è descens per la Noguera Pallaresa

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

Com ja és tradició cada primer cap de setmana del mes de juliol des de fa 47 anys, la Pobla de Segur ha acollit aquest diumenge un dels esdeveniments més destacats del Pallars Jussà. Es tracta de la baixada de rais en el marc de la Diada dels Raiers. Des de la presa de Llania, quatre rais han salpat a les dotze del matí per navegar 6 quilòmetres fins al pont del Claverol. "Alguns han xocat o s'han partit, però els hem refet. Hi havia bastant corrent i al final ho hem salvat. Un bon trajecte", ha dit el Roger, un dels raiers que ha participat en el descens. La Diada dels Raiers i el descens per la Noguera Pallaresa se celebren en commemoració a l'antic ofici que transportava la fusta dels boscos pirinencs fins a la plana a través dels rius.