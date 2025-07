OJC per a estudiants i compositors

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Una orquestra mixta formada per joves estudiants i músics professionals i un concurs de composició per a joves de 18 a 35 anys. Aquests són els dos grans projectes emmarcats a l’Acadèmia OJC 2026, que ahir va presentar a l’Institut d’Estudis Ilerdencs l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida (OJC) per a l’any que ve. El nou director, Xavier Pagès-Corella, va explicar que les dos propostes giraran, d’una banda, entorn de l’Univers Viñes, vinculat a la commemoració aquest 2025 del 150 aniversari del naixement del pianista lleidatà de projecció internacional, i de l’altra, el Preludi 2026, el concert que l’IEI impulsa des de fa cinc anys en una població diferent de Ponent per donar la benvinguda al nou any, i que el 2026 se celebrarà a Cervera en ocasió del mil·lenari de la fundació de la capital de la Segarra.

Pagès-Corella va destacar que “l’Acadèmia OJC és un projecte pedagògic singular que aposta per un model d’immersió real en el funcionament d’una orquestra professional, amb assajos compartits, concerts i tutories directes”. Aquest 2026, a més d’aquest apartat dedicat als intèrprets vinculats a Ponent, “l’OJC també buscarà fomentar la creació per estimular el talent compositiu dels joves”. Així, ahir mateix es va obrir la convocatòria per a compositors, de 18 a 35 anys, que hauran de torejar amb un encàrrec especial: presentar una versió per a orquestra i piano d’una de les poques peces que va compondre en el seu dia Ricard Viñes, A Verlaine mineur, dedicada a Gabriel Fauré; i una obra nova per a orquestra inspirada en el personatge de Guinedilda de Cervera, la figura fundacional de la ciutat. I el 15 de setembre s’obrirà la convocatòria per a intèrprets, dirigida a estudiants de 5è i 6è de grau professional de música (o que l’hagin finalitzat durant l’últim curs) i alumnes de 1r de grau superior d’instruments com el violí, la viola, el violoncel, el contrabaix, la flauta, l’oboè, el clarinet, el fagot, la trompa, la trompeta, percussió i piano.

El director de l’OJC va assenyalar que “els joves seleccionats viuran dos intensos caps de setmana al gener amb l’orquestra –sumaran un total de 53 músics– per preparar un repertori amb obres de Viñes, Ravel, Debussy i Mompou, a més d’una trobada amb un dels compositors més importants del país, Benet Casablancas”. Aquest Univers Viñes s’estrenarà davant del públic en concerts a Solsona (31 de gener) i Lleida (1 de febrer) –a més d’una sessió per a escolars–, una setmana després (25 de gener) del concert Preludi 2026 al paranimf de la Universitat de Cervera. En la presentació d’aquesta singular acadèmia musical, la vicepresidenta de l’IEI, Estefania Rufach, va valorar que la iniciativa “uneix formació, creació musical i territori” amb la voluntat de “fomentar el talent lleidatà”.

Per la seua part, Màrius Bernadó, comissari de l’Any Viñes, va recordar que el pianista lleidatà “tenia una gran generositat i compromís amb els joves compositors, i aquest projecte de l’OJC també va en aquesta línia”.

El director del Conservatori de Lleida, Josep Lluís Boix, va remarcar que “l’oportunitat de compartir tasca amb una orquestra professional dona peu que els nostres alumnes se sentin més motivats”.