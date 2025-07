El temporal obliga a suspendre l’últim dia del Paupaterres

Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

El temporal va obligar ahir a suspendre l’última jornada de la 27 edició del festival Paupaterres de Tàrrega. Al migdia l’organització va anunciar la cancel·lació del Paupakids, amb El Pot Petit, i a mitja tarda va fer el mateix amb la resta de la programació que preveia els concerts d’Els Pets, celebrant els seus 40 anys de trajectòria musical, Ginestà, Amparanoia, Remei de Ca la Fresca, Blu Nana i Tropical Mystic. L’aigua del temporal es va acumular sota l’escenari principal mullant tot el cablatge i part de l’equip tècnic.

L’Associació Paupaterres va emetre un comunicat dient que “el temporal ha provocat greus desperfectes en la infraestructura dels escenaris que posarien en risc la seguretat dels artistes i tècnics, de manera que ens veiem obligats a suspendre tots els actes previstos per avui (ahir per al lector)”. Pròximament informaran de com procediran a retornar els diners de les entrades. Abans de la frustració per la cancel·lació, el Paupaterres va omplir el càmping divendres a la nit amb milers de persones que no es van voler perdre els concerts de Buhos, amb una posada en escena espectacular i un públic entregadíssim –també amb l’aparició del grup local La Follia–, i Doctor Prats.

El públic també va poder veure la nova mascota del festival i Guillem Gisbert va acabar el seu concert baixant de l’escenari i cantant entre la gent. Van completar la nit Olga Zoet, Juls, Flashy Ice Cream i Lo Puto Cat. El Paupaterres va arrancar dimecres a Mas de Colom-Casa Borges amb el concert de Tomeu Penya.