El Galacticat omple Tàrrega de cine tota la setmana

Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

El Galacticat omplirà de cine Tàrrega durant tota la setmana. En la 12 edició del festival, que va començar ahir amb sis projeccions amb mig centenar d’espectadors, s’han programat mig centenar de curtmetratges, vint llargmetratges de ficció i una quinzena de films documentals.

Precisament, aquest any destaca l’aposta pel cine documental com es va poder veure ahir en la primera jornada amb la projecció de The Human Hibernation, de la directora catalana Anna Cornudella, i d’Esto no es Hollywood, que explica la història dels directors Javi, Josemi i Esteban Ibarretxe, ja traspassats. Avui es projectaran les primeres seleccions de la secció de clàssics, que aquest 2025 giren entorn de la història del cine, com Las vacaciones de Mr Hulot de Jacques Tati (Teatre Ateneu, 20.30 hores).

Una altra novetat destacada és l’estrena de la nova secció FACTS, especialitzada en documentals dirigits a joves i adolescents, amb la projecció avui de The Walk sobre els refugiats sirians a través de Turquia. La inauguració del Galacticat se celebrarà divendres.