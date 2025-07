Museu del Blat. Societats pageses i alternatives agràries

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

L’any 2023 es va inaugurar el nou Museu del Blat, ubicat a l’antiga Farinera del Sindicat Agrícola de Cervera i sa comarca. Lluny de la mirada nostàlgica del món pagès que tenia el museu original, inaugurat l’any 1963, aquest es va plantejar com una oportunitat per reflexionar sobre els reptes que afronta l’espai rural i, en concret, l’agricultura. Les peces relacionades amb la producció de cereal, la fabricació de farina i l’elaboració de pa donen protagonisme al cultiu del blat. Aquests objectes estan acompanyats de dues peces que mostren la rellevància que la religió tenia en la moral comunitària pròpia del món pagès. Una de les peces és una Mare de Déu romànica que va ser batejada per Agustí Duran i Sanpere com la Verge del Blat, ja que estava situada en una fornícula de la cuina de l’antic Museu del Blat i la Pagesia. L’altra és un retaule barroc que presenta el tema de la multiplicació dels pans.