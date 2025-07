Presenten la futura biblioteca de Lleida a Joc de la Bola

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

La Paeria va presentar ahir el projecte inicial de la nova biblioteca pública de Lleida al barri de Joc de la Bola. Es tracta d’un edifici de 1.615 metres quadrats que s’alçarà al solar del futur Parc de les Arts, a la cantonada entre els carrers Alcalde Pujol i Cristòfol de Boleda, i el pressupost de partida del qual s’eleva a 5,5 milions d’euros.

Així, es tracta del primer dels tres equipaments que preveu el pla municipal del servei bibliotecari de la ciutat, aprovat el 2020, per a les àrees nord (Balàfia-Pardinyes-Secà), sud-est (Bordeta, Cappont i Mangraners) i, en aquest cas, l’oest, que comprèn un ampli arc de barris des del Camps d’Esports i Ciutat Jardí fins a la Mariola i Gardeny.

L’alcalde, Fèlix Larrosa, va presentar aquest projecte bàsic als representants dels veïns, en una reunió també amb la primera tinenta d’alcalde, Begoña Iglesias; la regidora de Cultura, Pilar Bosch; el de Participació Ciutadana, Roberto Pino; i la delegada de Cultura de la Generalitat a Lleida, Montse Parra, com a mostra en aquest sentit del suport del Govern a aquesta iniciativa de nou espai sociocultural a la ciutat.

Larrosa va destacar la “complicitat” amb la Generalitat per poder afrontar el finançament d’aquest projecte, que “presentarem ben aviat a la Diputació”. El responsable de la seua redacció, l’arquitecte municipal Francesc Coit, va descriure les diferents sales i espais previstos dins d’un edifici “pràctic i funcional”, d’acord amb les noves necessitats de les biblioteques del segle XXI i amb nous elements constructius, tant per aprofitar al màxim la llum solar com fins i tot els singulars maons dels murs, “que faciliten l’absorció de CO2”.

Així mateix, Parra va recordar que “el mapa públic de biblioteques de la Generalitat ja constata la falta d’aquests equipaments a Lleida” –que compta amb la Biblioteca Pública i la municipal de Pardinyes, a més de les universitàries–, i Larrosa va aventurar la possible estrena el 2027.

■ El nou edifici s’organitzarà entorn d’una gran sala central de 467 metres quadrats a la planta baixa, que inclourà un espai de lectura i prestatgeries (242 m²); una àrea infantil (165 m²), per a música i vídeo (81 m²) i per a revistes (84 m²), a més d’altres sales. Aquesta planta també acollirà despatxos i serveis, així com un dipòsit de llibres. La biblioteca es complementarà amb un entresolat amb zona de lectura (194 m²) i àrea juvenil (86 m²).

Així mateix, aquest projecte inicial preveu una sala polivalent de 87 m² i un petit magatzem que comptaran amb accés independent, la qual cosa permetrà que pugui funcionar fora de l’horari d’ús habitual de la biblioteca. S’aprofitarà per a diferents usos cívics i veïnals, especialment per part de l’associació de veïns de Joc de la Bola.