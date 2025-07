Nou programa de suport a la creació artística a Tàrrega

Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

La nova cooperativa Spasa estrena el programa Assaig i Error agafant el relleu del Suport a la Creació de FiraTàrrega. El seu coordinador, Guillem Fuster, va explicar que “oferirem suport i acompanyament a tres companyies: una de territori, una d’emergent i una amb capacitat d’internacionalització perquè puguin provar escenes i accions a l’espai públic”. Assaig i Error els oferirà una setmana de residència a Tàrrega amb totes les despeses cobertes, una dotació econòmica de 1.200 euros i a una, una altra setmana de residència al Regne Unit.

A més, Fuster va afegir que ja tenien pensat el projecte abans que FiraTàrrega anunciés que posava fi al Suport a la Creació, de manera que “agafem el relleu satisfets però també amb molta responsabilitat i amb ganes de créixer”. Els interessats poden presentar-se a la convocatòria del 20 de juliol al 31 d’agost. A mitjans de setembre o en el marc de FiraTàrrega, es donaran a conèixer les tres primeres companyies seleccionades.

Per la seua part, Natàlia Lloreta, directora executiva de FiraTàrrega, va recordar que “quan fa un mes vam anunciar que deixàvem el Suport a la Creació, ja vam dir que el país començava a estar preparat amb diferents centres de creació, i quan vam tenir la notícia que Spasa es constituïa com a cooperativa i promovia aquest programa, ens va fer molta il·lusió, i pot comptar amb el nostre suport, tant logístic com d’allotjament”. Lloreta també va afegir que “seguirem de prop aquestes residències perquè pot ser que alguna companyia acabi exhibint la seua proposta a FiraTàrrega”.

Spasa impulsa les arts de carrer

Spasa va nàixer fa cinc anys per oferir una formació intensiva d’arts de carrer de dos setmanes coincidint amb l’Aquelarre i FiraTàrrega. En les quatre edicions han passat més de cent alumnes d’una vintena de nacionalitats i 16 companyies. Ara Spasa s’ha convertit en cooperativa perquè “creiem que hi ha una necessitat de donar suport a les arts de carrer i d’ajudar les companyies, els artistes i els esdeveniments”, va dir Fuster. Els seus valors són l’espai públic, la col·laboració, la dignitat dels artistes, l’accessibilitat i la democràcia.