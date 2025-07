Entrades a la venda de FiraTàrrega amb descompte

Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

Coincidint avui amb la Revetlla de FiraTàrrega (tour des de les 18.30 hores a la plaça Major), el certamen posarà a la venda a través de firatarrega.com les entrades anticipades per a la pròxima edició, de l’11 al 14 de setembre, amb un descompte del 20 per cent fins al 15 d’agost. D’altra banda, FiraTàrrega va celebrar dimecres a la nit el sopar anual del Club dels Mecenes, amb representants de les dinou empreses i entitats que donen el seu suport econòmic al certamen teatral, des dels prèmium com Borges, BonÀrea i Dalmau, fins a Foment Tàrrega, Ros Roca, Banc Sabadell, la Cambra de Comerç, Agbar o Torrons Vicens, entre altres. Aquesta iniciativa, nascuda l’any 2002, té per objectiu implicar el teixit empresarial del territori en el projecte cultural de FiraTàrrega i atansar empresa, ciutat i fira.