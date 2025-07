Amagar la fe

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Aquest excepcional conjunt d’objectes va aparèixer el 1985 durant l’enderroc d’una casa a Seròs. S’havia ocultat darrere d’una de les parets de l’habitatge i havia estat amagat al mateix lloc on l’havia deixat el seu propietari feia uns 450 anys. El context és ben conegut: la constant pressió sobre la població morisca (musulmans forçats a convertir-se al cristianisme) va acabar amb la seva expulsió definitiva a inicis del segle XVII. A Seròs, com a la resta del Baix Segre, la població morisca era majoritària, i l’expulsió va ser un trasbals per al territori.

Les persones que habitaven aquesta casa, patint per les represàlies si es descobria que encara professaven l’Islam, van amagar diferents objectes: un devocionari morisc escrit en àrab (llibre d’oracions que conté algunes sures alcoràniques i altres oracions rituals bàsiques diàries necessàries per a la pregària de tot musulmà practicant); un talismà o hirz, una preguera i un alfabet (tots en àrab), que anirien plegats dins de bosses, que es duien penjades al coll i que tenien una funció protectora; diversos fragments de correspondència i documents; dos bosses petites fetes de cànem (una per protegir el llibret d’oracions, l’altre per contenir el talismà, la preguera i l’alfabet); un embut de lli, eina amb la qual s’aplicava els olis al cos dels nens amb una funció protectora; i una gerra de ceràmica vidriada, que hauria contingut olis.