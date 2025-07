Isona protegirà l’entorn de la casa romana més gran del Pirineu

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

La nova campanya d’excavacions a l’Hort del Cavaller, a Isona (Pallars Jussà), segueix des del 2019 documentant una casa romana que és la més gran excavada fins ara al Pirineu. És un jaciment que ha d’ajudar a entendre com era la vida a la ciutat romana d’Aeso i, per això, convertir-se en una continuïtat del Museu d’Isona. L’arqueòleg i professor de la UB Ignasi Garcés va explicar que té “un enorme potencial arqueològic i patrimonial” i, per tant, cal continuar amb la investigació i redactar un pla director per fer-la visitable. L’alcaldessa d’Isona, Jeanine Abella, va avançar que l’ajuntament haurà d’impulsar canvis en la normativa urbanística per protegir aquest enclavament, declarat el 2018 Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). Abella va recordar que l’entorn és zona urbana i podria construir-se qualsevol edifici al costat. L’objectiu és protegir el jaciment perquè segurament s’estén més enllà de l’Hort del Cavaller i els terrenys veïns.