Ramoncín, El Drogas i Los Zigarros caps de cartell del Talarn Music Experience del mes de setembre
Serà els dies 12 i 13 de setembre i estarà dedicat exclusivament del rock
El Talarn Music Experience (TME), festival que l'any vinent complirà deu anys, amplia horitzons i prepara per primera vegada un cap de setmana dedicat exclusivament al rock, que tindrà lloc els dies 12 i 13 de setembre. Acollirà actuacions de Ramoncín, El Drogas (líder de Barricada), Los Zigarros i La Perra Blanco, una de les veus més potents del nou rock estatal. Amb aquesta nova cita, el TME reafirma el seu compromís amb la qualitat artística i l’experiència immersiva, sumant música, territori i autenticitat.
Durant el mes de juliol han passat pel festival Sopa de Cabra, Sidonie, La Ludwig Band, el Pony Pisador o Rita Payés.
El director del festival, Ramon Mitjana, ha dit que amb aquesta edició de setembre volen celebrar "el rock amb majúscules i obrir el festival a nous públics sense perdre l’essència".
Neix l’Espai TME, una nova àrea cultural oberta al territori
Aquest 2025 el festival fa un pas més amb la creació de l’Espai TME, un escenari cultural ubicat a Lo Quiosc, que ofereix concerts, gastronomia i cultura popular durant les edicions de juliol i setembre. L’Espai TME acollirà fira de productes de proximitat, espectacles de dansa, pintura en viu, circ, humor i exposicions artístiques, reforçant el compromís del TME amb la cultura de quilòmetre zero i el desenvolupament local.
Amb aquesta nova aposta, el Talarn Music Experience reforça el seu caràcter inclusiu, sostenible i arrelat al territori, i amplia l’experiència cultural més enllà de la música.