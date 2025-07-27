LLEURE
Un desert superpoblat: Monegros congrega més de cinquanta mil amants de la música electrònica de 90 països
L’edició 32 del Monegros Desert Festival congrega més de cinquanta mil amants de la música electrònica de 90 països. El macroesdeveniment acabarà avui al migdia
Més de cinquanta mil amants del techno i la música electrònica es van reunir ahir enmig del desert per celebrar una nova edició del Monegros Desert Festival. Un certamen que ahir a primera hora de la tarda va arrancar l’edició número 32 i que no abaixarà el teló fins avui al migdia després de gairebé 24 hores de ritmes que anaven des del rap i el techno fins al reggae, drum&bass i el hardcore més extrem. Una variada oferta musical gràcies als 150 artistes repartits en tretze escenaris entre els quals destaquen Pendulum Live, Rudimental, Richie Hawtin, Nico Moreno o Foyone. Aquest elenc només és comparable al dels seus assistents, ja que el festival congrega públic estatal procedent especialment de Catalunya, Aragó, Madrid o País Basc, així com estrangers de 90 països diferents. El perfil mitjà dels ravers oscil·la entre els 30 i els 32 anys, “molt fidel i que valora tant el cartell com l’experiència global que suposa venir al desert”, van apuntar en el seu moment fonts de l’organització del festival.
L’esdeveniment, a més de congregar milers d’assistents, també mobilitza desenes de membres dels cossos de seguretat i d’emergències perquè no hi hagi incidents. Precisament, la Prefectura Provincial de Trànsit d’Osca va prohibir la circulació de vehicles pesants de més de 3.500 quilos aquest cap de setmana per l’N-II i l’AP-2 al seu pas pels voltants del festival per evitar accidents. Enguany també ha participat en el dispositiu de seguretat la Gendarmeria francesa atès l’elevat públic gal que congrega el festival.
Al tancament d’aquesta edició, quan el festival arribava a l’equador, no s’hauria informat d’incidents destacables d’un festival que ja és dels més importants de l’Estat i d’Europa per cartell i públic i que ha convertit els Monegres en la capital de la música electrònica.