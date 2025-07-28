MUSEU COMARCAL DE CERVERA
El passat universitari de Cervera
Taules d’escrutini, birrets doctorals i espais cerimonials permeten redescobrir el passat acadèmic del major edifici del barroc civil català
Al Paranimf de la Universitat de Cervera trobem l’exposició Universio, que ens permet descobrir el funcionament de la vida acadèmica, les festes i solemnitats, els diferents espais i la seva funció, i els protagonistes que van passejar-se pels passadissos i les aules del que es considera l’edifici més important del barroc civil català. Testimonis del passat universitari de Cervera són aquesta taula d’escrutinis i aquest birret.
La taula servia per fer votacions. Disposa d’una peça superior que s’aixeca per tal que es puguin dipositar els vots; de fet, encara resten als compartiments diversos paperets amb noms escrits que deuen correspondre a les últimes votacions. Als Estatutos de la Universitat de Cervera es defineix la funció d’aquesta taula: “Para que con mayor seguridad, secreto y formalidad se pueda votar en claustro algún oficio, comisión u otra cosa, estatuimos que haya en él un caxón dividido en tantas gavetas o casillas quantos fueren los graduados”. Després de l’extinció de la Universitat de Cervera, la taula va ser usada pel secretari de l’ajuntament cerverí durant les sessions municipals, fins que fou traslladada al museu de la ciutat. L’altra peça és la borla i el serrell corresponents a un birret de doctor. Els colors indiquen de quin tipus de doctor era propi cada birret; en aquest cas, els colors vermell i blau ens indiquen que el birret correspon a un doctor en dret civil i en filosofia