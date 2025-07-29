CERTAMEN
El guanyador d'Eurovisió Salvador Sobral i Els Margeners de Guissona, al Dansàneu
El festival encara la setmana combinant art contemporani i tradicional
La 34a edició del festival Dansàneu, el Festival de Cultures del Pirineu, continua amb la seua programació plena d’artistes multidisciplinaris. La jornada de diumenge va comptar amb una lectura sobre el filòsof nord-americà Henry David Thoureau a càrrec de l’actor Carlos Cuevas i en un entorn idíl·lic, el bosc del Gerdar, al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, a Sorpe. El dia va acabar a la plaça Major de Borén, amb el concert del portuguès Salvador Sobral al costat de la catalanoargentina Lucía Fumero.
Quant a ahir, l’església de Sant Esteve de Gavàs (a la Guingueta d’Àneu) va acollir l’espectacle Lilianae #AM, protagonitzat per la cantant Griselda Ramon i el pianista Àlex Jordi, amb textos del poeta Apel·les Mestres. Així mateix, estava prevista la posada en escena de Fargar a Esterri d’Àneu, un espectacle de dansa vertical de la companyia Berta Baliu i Els Margeners de Guissona que planteja una revisió i un homenatge a la cultura dels castells i com s’ha desenvolupat des dels seus orígens. Finalment, estava previst que la jornada finalitzés amb el recital d’Anna Roig i Carles Belda, a la central hidroelèctrica Endesa d’Esterri d’Àneu.