‘Romería’, el nou film de Carla Simón, en cines el 5 de setembre

La cineasta Carla Simón.

REDACCIÓ

Romería, el tercer llargmetratge de la directora lleidatana Carla Simón (1986), després d’Alcarràs i Estiu 1993, s’estrenarà en cines el 5 de setembre. Rodada en diferents localitzacions de Vigo, la pel·lícula va competir a la Secció oficial del Festival Internacional de Cine de Canes. A Romería, Simón continua explorant les relacions familiars inspirant-se aquest cop en els orígens de la seua família biològica paterna. Explica la història de la Marina, una jove que viatja a Galícia per trobar-se per primera vegada amb la família del pare biològic, després d’haver estat adoptada des de molt petita. Allà, retorna a un passat ja enterrat. Guiada pel diari de la seua mare, podrà reviure la memòria fragmentada dels seus progenitors.

