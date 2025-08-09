MUSEUS
Escriptura com a protecció a l’Alcorà
Museu de la Noguera
A mitjan segle XI, s’edificà a l’interior del castell de Balaguer (hisn Balagi) un palau que es decorà amb refinats ataurics realitzats sobre guix i policromats. Per decorar-lo es va fer venir un taller de Còrdova. Aquesta decoració consistia en una aplicació de guix en la qual, en tendre, s’hi dibuixaven els motius decoratius. Aquests motius són vegetals, geomètrics, zoomorfes i epigràfics. L’epigrafia representava la paraula de Déu i la trobem sovint en contextos islàmics. En la guixeria de la imatge hi apareix un fragment de la Sura 5 de l’Alcorà en la qual llegim “M’he sotmès a la voluntat de Déu”.
L’epigrafia també és present en altres objectes trobats en el context arqueològic del Pla d’Almatà, un dels barris de madina Balaguer, com aquesta safa que s’utilitzava per servir el menjar a taula. Hi podem llegir el terme àrab barak(a), que vindria a ser “que Déu et beneeixi”. Aquesta fórmula encara és utilitzada per algunes poblacions del nord d’Àfrica per desitjar bona sort.