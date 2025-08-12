EXPOSICIÓ
Gerri divulga festes rituals amb màscares d’Europa
Fotografies d’Ashley Suszczynski en el Tabaca Film Fest
El Tabaca Film Fest, el festival de cine mitològic del Pirineu que se celebrarà a Gerri de la Sal de l’11 al 14 de setembre, va estrenar diumenge com a aperitiu una exposició única a Catalunya. El Reial Alfolí de la Sal va inaugurar Lo mite emmascarat, una mostra de la reconeguda fotògrafa nord-americana Ashley Suszczynski, tot un referent mundial en la fotografia documental de rituals i festes tradicionals amb màscares.
Des del 2019 recorre el món capturant de forma única la seua fascinació per expressions que perviuen al marge del món globalitzat.
Les 23 fotos seleccionades –que podran veure’s fins al pròxim 30 de setembre– ofereixen una galeria de personatges ancestrals, protagonistes de festes, rituals i cerimònies del vell continent.
Els visitants podran descobrir figures com els irreverents Caretos de Lazarim, els enigmàtics Harramachos de Navalacruz, les temibles Trangas de Bielsa, els amables Joaldunak del País Basc, l’aterridor Krampus dels Alps o els espectaculars Kukeri búlgars, entre altres representacions de l’imaginari europeu.
La directora del festival, l’actriu Ivana Miño, va comentar que “el treball fascinant d’Ashley, que visitarà Gerri durant l’esdeveniment, ens mostra rituals mil·lenaris que han evolucionat amb el pas del temps”.