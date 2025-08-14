EQUIPAMENTS
La Biblioteca Pública de Lleida, amb lupes per ampliar textos
Per a persones amb discapacitat visual, i una disposa de pantalla de TV
La Biblioteca Pública de Lleida continua adaptant aquest equipament cultural per convertir-lo en un espai inclusiu i donar així oportunitat de futur a totes les persones usuàries amb alguna discapacitat per garantir d’aquesta forma la seua plena inserció en la societat. Així, el centre bibliotecari de la rambla Aragó té a disposició dels lectors tres lupes per a persones amb alguna discapacitat visual. Es tracta de dos lupes portàtils (model Optelec Compact 6 HD) situades a l’hemeroteca i a l’àrea de la col·lecció local i una tercera amb pantalla de televisió (model ClearView 22’’ Color), situada també a la zona de l’hemeroteca. Per poder utilitzar-les, cal sol·licitar-les als taulells d’aquestes dos àrees.
Les lupes portàtils són aparells lleugers i fàcils d’usar, que permeten ampliar i així poder veure millor textos, objectes i fotografies. Ofereixen dos posicions de lectura ergonòmica i es poden configurar perquè s’adaptin millor a les preferències de cada usuari: diferents contrastos, amb autofocus...
Lupa TV
Per la seua part, la lupa TV permet una amplificació de textos i imatges projectats en una pantalla de vídeo. D’aquesta forma, amplia textos i objectes en diferents colors, amb brillantor i contrast regulables. També ofereix dos mòduls de funcions: bàsiques i avançades. L’oferta d’aquests nous serveis s’emmarca dins del projecte Biblioteques inclusives, impulsat pel Servei de Biblioteques del departament de Cultura de la Generalitat. El projecte se centra en quatre grans eixos (arquitectura, fons documental, serveis i formació), que han de permetre aconseguir que totes les biblioteques públiques catalanes siguin espais inclusius.
En aquest sentit, en l’apartat de serveis s’especifica que tots els equipaments han de disposar d’instruments que facilitin l’accés a la informació, com per exemple els anells magnètics, telelupes, lupes de mà i de taula, lectors de pantalla, escàners amb OCR...
Val a recordar que en l’àmbit arquitectònic la Biblioteca Pública va estrenar el mes de març passat el nou vestíbul i espai de recepció, que permeten un ús més còmode dels serveis de l’equipament, entre els quals destaca el nou mostrador de 360 graus d’atenció al públic.
D’altra banda, la reforma de la zona d’entrada de l’edifici ha permès millorar-hi l’accessibilitat, d’acord amb l’actual normativa, incorporant una rampa que ha substituït les antigues escales.