POLÍTICA
La Ruta del Cister estrena mapa cultural, amb tota l’oferta turística de l’Urgell
La Ruta del Cister, que engloba els monestirs de Vallbona de les Monges, a l’Urgell; Poblet, a la Conca de Barberà; i Santes Creus, a l’Alt Camp, acaba d’estrenar un nou mapa cultural per impulsar l’oferta turística en aquestes tres comarques. Es tracta d’un recurs informatiu que aglutina més de 150 punts d’interès patrimonial, festiu i creatiu, amb l’objectiu de posar en relleu el patrimoni cultural i dinamitzar el territori de la Ruta del Cister. El Mapa Cultural naix amb la voluntat de connectar el visitant amb l’essència històrica i cultural de la Ruta del Cister, oferint una panoràmica detallada de més de 150 punts d’interès (des de conjunts monumentals a museus, castells, molins, refugis, cellers modernistes o espais creatius) que es poden visitar entorn de les tres joies monàstiques cistercenques. En el cas de la comarca de l’Urgell, la guia ofereix informació detallada d’equipaments i edificis com l’Espai Guinovart, el Museu del Torró i la Xocolata i l’església de Santa Maria a Agramunt; el convent de Sant Bartomeu de Bellpuig; el Museu Tàrrega-Urgell, Mas de Colom - Casa Borges, les pintures murals de Santa Maria de l’Alba i el Museu Trepat de Tàrrega; l’Espai Lluís Companys del Tarròs; el castell de Ciutadilla; l’Espai Maldanell de Vallbona de les Monges o la Casa dels Àngels de Castellserà.