MÚSICA
Dos joves violoncel·listes lleidatans, profetes a la seua terra
Concert avui a Térmens de Lluc Pascual i Laia Terré, ‘tradició’ d’estiu
El Centre Cultural Sant Joan de Térmens acollirà avui a les 20.30 hores un concert que des de fa uns anys s’ha convertit pràcticament en una tradició estiuenca en aquesta localitat de la Noguera. Es tracta de l’actuació del violoncel·lista local Lluc Pascual (1998) que, malgrat que els seus estudis musicals l’han portat des dels 18 anys a establir-se als Països Baixos i l’any passat a Barcelona, no s’oblida mai de les seues arrels familiars a Térmens. A més, també l’acompanya en el concert una violoncel·lista de Lleida, Laia Terré (1998), amiga i companya de professió, establerta també a l’estranger, des de fa un any a Basilea, Suïssa.
Lluc Pascual va començar els seus estudis musicals de violoncel a l’Escola Municipal de Balaguer, abans de passar pel Conservatori de Cervera. Als 18 anys va ampliar els seus coneixements d’aquest instrument al Conservatori de Maastricht, als Països Baixos, on va viure fins al 2024, quan va aconseguir una plaça temporal a l’Orquestra Simfònica de Barcelona (OBC). Per la seua part, Laia Terré va estudiar al Conservatori de Lleida, abans d’ampliar els seus estudis musicals també als Països Baixos, a la ciutat d’Utrecht, en la qual va viure durant quatre anys. Des d’aleshores ha peregrinat per Europa: Ginebra, Amsterdam i ara Basilea, tant complementant estudis com per ofertes laborals.
Això sí, tant un com l’altra compleixen amb aquesta visita d’estiu a Térmens, “on ens sentim molt a gust, omplint de públic cada any el Centre Cultural Sant Joan”, va comentar ahir Lluc Pascual, poc abans de l’assaig previ al concert d’avui. Serà amb un repertori sempre exigent, amb peces d’Offenbach, Boccherini i Bach.
Lluc Pascual va ser guardonat en una de les edicions del Premi BBVA al Talent Individual i també en el concurs internacional Pau Casals.
Per la seua part, Laia Terré combina la seua passió pel violoncel clàssic –col·laborant amb la Simfònica d’Anvers i la Filharmònica de Rotterdam– amb el barroc, a les ordres de Jordi Savall en el seu projecte Le Concert des Nations.