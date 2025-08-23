EDUCACIÓ
La Paeria de Lleida prorroga un any el contracte als actuals gestors de l’Aula de Teatre
La concessió actual expirava el dia 31 després que la licitació quedés deserta
Els actuals gestors de l’Aula Municipal de Teatre de Lleida seguiran al capdavant del centre durant un any més, a l’haver-los prorrogat la Paeria el contracte fins al 31 d’agost del 2026. La concessió expirava a finals de mes i la licitació que va iniciar el juny passat per portar endavant el nou model, que va generar rebuig, havia quedat deserta.
La Paeria ha prorrogat per un any el contracte amb els actuals gestors de l’Aula Municipal de Teatre, l’Associació Cultural Aula de Teatre de Lleida, segons va fer públic ahir el grup municipal d’ERC i va confirmar el regidor d’Educació, Xavi Blanco. L’actual concessió vencia el proper dia 31, després que la licitació que va posar en marxa l’ajuntament al juny per renovar el model educatiu provoqués protestes d’alumnes i famílies al veure el nou model “opac, precipitat i sense garanties”, que la concessionària renunciés a presentar-se al veure “inassumibles” les condicions i que, al final, el concurs quedés desert.
La pròrroga té una durada des de l’1 de setembre d’aquest any al 31 d’agost del 2026 i comporta una ampliació de 22.297 euros de l’aportació muncipal per compensar “possibles despeses que poden produir una càrrega econòmica no prevista en la concessió” per la prolongació i que “no són imputables al concessionari”, i per cobrir un increment del cost de la neteja i els salaris de personal contractat. L’aportació total del consistori per la pròrroga és de 296.156,72 euros.
Blanco va defensar que el mateix contracte preveia la possibilitat d’una pròrroga, amb una millora de les condicions, i va apuntar que d’aquesta manera el curs vinent, el procés d’inscripció del qual ja ha començat, el centre funcionarà amb normalitat. De fet, l’ajuntament argumenta que els actuals gestors de l’Aula s’encarreguen del cobrament de matrícules i taxes, així com de la programació educativa del curs, per la qual cosa assenyala que “no és factible l’opció que abans de finalitzar-lo quedi en una situació incerta a compte d’una nova modalitat o gestió”. Per contra, ERC planteja no esperar més enllà del 31 de gener del 2026 per estudiar la municipalització del centre i fer-la efectiva el següent curs (vegeu el desglossament).
L’edil d’Educació va indicar que ja estan treballant en el futur de l’Aula de Teatre, malgrat que no va concretar terminis, i va dir que continuen valorant si és convenient incloure-hi altres arts escèniques, a més del teatre.
Per la seua part, un portaveu del moviment Jovent per l’Aula va indicar que prefereixen la prolongació del contracte als actuals gestors al nou model que preveia la licitació de juny. No obstant, rebutgen que l’Aula incorpori arts escèniques. “És una falta de respecte, com si amb el teatre no n’hi hagués prou”, va sentenciar.
ERC reitera l’aposta per municipalitzar el centre
El ple de la Paeria del mes de juny passat va aprovar una moció d’ERC que, entre altres punts, reclamava la municipalització de l’Aula de Teatre després que el concurs per a la seua concessió quedés desert. Va comptar amb el suport de tota l’oposició (sumen disset regidors) i amb l’abstenció del govern del PSC (són nou), per la qual cosa el document va prosperar. Ara, després de materialitzar-se la pròrroga d’un any del contracte de l’actual concessió, els republicans es mantenen “ferms” en la posició que aquest centre passi a tenir una gestió directament municipal.
“D’acord amb el decret del 14 d’agost, la pròrroga té un any de durada. Per això demanem al govern que no posi més excuses ni busqui més culpables, ni s’entretingui a donar arguments insòlits. Cal que, com molt tard el gener del 2026, ja s’hagi fet l’estudi per portar endavant la municipalització”, va afirmar la portaveu del grup d’ERC, Jordina Freixanet.Així mateix, va destacar que aquesta pròrroga “ha estat presentada i acceptada per les dos parts, ha estat pactada, i en cap cas no s’ha hagut d’anar a una pròrroga forçosa, al contrari del que va advertir el govern al ple del maig, en el qual es va presentar el primer informe del contracte”.