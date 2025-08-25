Mor l’actriu Verónica Echegui als 42 anys
Portava ingressada des de finals del mes de juliol a causa d’un càncer
L’actriu Verónica Echegui (Madrid, 1983), quatre vegades nominada al Goya i que es va donar a conèixer pel seu paper de la Juani a la pel·lícula de Bigas Luna de 2006, ha mort a Madrid als 42 anys, segons ha informat la Unió d’Actors i Actrius a les seues xarxes socials aquest dilluns.
L’actriu, morta aquest diumenge, portava ingressada des de finals del mes de juliol a l’Hospital 12 d’octubre a causa d’un càncer. La capella ardent està instal·lada al Tanatori de la Paz (Alcobendas), on dimarts al migdia serà incinerada en una cerimònia íntima.
Amb mig centenar de títols com a actriu en la seua trajectòria, el seu primer Goya el va guanyar pel seu debut com a directora amb el curt de ficció 'Tótem Loba' (2021).
'Jo soy la Juani' (2006) li va valer la seua primera candidatura al premi de l’Acadèmia de Cine d’Espanya com a actriu revelació i va tornar a ser nominada com a actriu protagonista per 'El patio de mi cárcel' (2008), de Belén Macías, i per 'Katmandú, un espejo al cielo’ (2011), d’Icíar Bollaín, per la qual l’actriu madrilenya sí que va obtenir el premi Gaudí.
A més, el seu paper en 'Explota, explota' (2020) li va valer una quarta nominació, aquesta vegada com a actriu de repartiment.
L’última producció que va estrenar va ser la sèrie 'A muerte’ (2025), comèdia romàntica d’Atresmedia dirigida per Dani de la Orden, on va fer el paper de Marta, implicada en una relació de dos d’uns trenta anys que no estan en el seu millor moment.
A més, deixa pendent d’estrena 'Ciudad de sombras’, una sèrie policíaca per a Netflix dirigida per Jorge Torregrosa i que adapta la primera novel·la d’Aro Sániz de la Maza de la tetralogia de 'Milo Malart, publicada per Destino.
La sèrie, de sis episodis, es va rodar el passat tardor/hivern a Barcelona, protagonitzada per Isak Férriz a la pell de l’inspector Malart i amb Echegui com la subinspectora Rebeca Garrido.