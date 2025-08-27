LLIBRES
Poemes ‘d’amor’ a Lleida d’un taxista colombià
Gustavo Zapata els publica al setembre
Gustavo Zapata és taxista, escriptor i, a mitjans de setembre, té previst publicar Lleida en poesia, una recopilació d’una trentena de composicions en vers. Zapata va nàixer a Medellín, Colòmbia, i una oportunitat laboral el va portar a Espanya fa uns anys. Des del 2020 viu a Lleida. En aquell temps, la ciutat era per a Zapata un lloc de passada, ja que la seua intenció era mudar-se a València en dos anys. Tanmateix, va ser a Ponent on va conèixer la seua actual esposa, la lleidatana Eva Martín, de qui es va enamorar i que el va fer enamorar-se de la capital del Segrià per, eventualment, fer que s’hi quedés. De tot aquest afecte naix el seu pròxim llibre, que es podrà trobar a les llibreries i Amazon en castellà i català. “Vaig escriure l’original en castellà i la meua esposa es va encarregar de la traducció”, explica Zapata. “En els poemes parlo d’amor i desamor, de la història de la ciutat –dels ilergets als romans i visigots– i fins i tot de la seua gastronomia. Em va inspirar la meua dona”, confessa. “Lleida és una gran ciutat i, ara que soc taxista, la creuo de banda a banda i la conec bé”, assegura.