ENTREVISTA
Lluís Caelles Garreta
A banda de cobrir conflictes internacionals, el periodista i reporter lleidatà de TV3 és el bateria del grup de versions Brokens, que arriba a Ponent el 7 de setembre
La gent coneix la seua faceta de periodista, però no tothom sap que també té una vena musical. Com va començar a tocar la bateria?
Recordo que la percussió ja m’agradava des que era molt jove. Quan vivia al Pallars, estudiava piano, però em saltava les classes per aprendre a tocar la bateria. Després, ja de gran, em vaig mudar a Barcelona pels estudis i vaig estar vint anys sense tocar-la. Finalment, vaig poder reprendre l’instrument.
Com va sorgir la banda, Brokens?
Jo ho descric com una trobada d’amics que se’n va anar de mare... Fa ja uns 15 anys, amb unes amistats de Terrassa, ens vam oferir per acompanyar musicalment una coral. Al cap dels anys, el grup de cantaires es va dissoldre, però nosaltres vam voler mantenir el projecte. Des d’aleshores, ens reunim cada dilluns a última hora de la tarda per assajar, encara que he de remarcar que no som professionals! [rialles].
Vostè ha cobert nombrosos conflictes internacionals. La música l’acompanya?
La música és una via d’escapament, independentment del treball que tinguis. Per a mi, els assajos ja són terapèutics, però els bolos ajuden a motivar-nos. El de la setmana que ve serà el nostre primer concert a Ponent, cosa que per a mi és un plus.
Quin recorda amb més afecte?
L’any passat vam fer un concert a la sala Luz de Gas de Barcelona per ajudar a reconstruir un hotel refugi a Khàrkiv, Ucraïna, que havia quedat devastat per bombes russes.
Cita al Castell del Remei
El Castell del Remei i Los Emboirats, un grup de veterans periodistes lleidatans establerts a Barcelona, organitzen conjuntament un aperitiu musical el diumenge 7 de setembre per donar la benvinguda al curs 2025-26. La cita, d’entrada lliure, començarà a les 11.00 a la sala de tastos de l’enoteca amb la presentació de la novel·la A boca de fosc, del periodista i escriptor Juan Cal. A les 12.00, a la terrassa, donarà inici l’actuació de la banda de versions Brokens, amb Lluís Caelles.