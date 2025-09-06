LLENGUA
Organyà examina la salut del català en el món digital
En el marc de la Fira del Llibre del Pirineu, que celebra l’edició 29
Què podem fer per millorar la salut de la llengua catalana a internet? Aquesta pregunta tan ambiciosa i complexa de respondre va ser l’eix central de la conferència organitzada ahir per l’ajuntament d’Organyà i el consell comarcal de l’Alt Urgell en el marc de la 29a edició de la Fira del Llibre del Pirineu.
Les dificultats actuals per trobar informació en català són més que evidents. En un món cada vegada més globalitzat, una gran part dels continguts que es generen a internet són en castellà i en anglès.
Es necessiten més creadors de contingut que generin informació en llengua catalana i la responsabilitat de fer créixer la presència del català a internet no és exclusiva dels creadors de contingut, sinó també dels usuaris, que juguen un paper fonamental. Aquestes són algunes de les conclusions de la primera de les activitats d’ahir en la jornada. Hi van participar Walter Capdevila, creador de contingut, Júlia Fernández, responsable de la Biblioteca Nacional d’Andorra i viquipedista en llengua catalana, i l’estudiant de la Seu Markus Urban, creador de la Cati (el primer assistent virtual en català per a la gent gran), que van debatre sobre l’estat actual de la llengua del país en l’àmbit d’internet. La jornada del matí va comptar amb la participació de la presidenta del consell comarcal de l’Alt Urgell, Josefina Lladós, que va defensar que la situació de la llengua “és crítica” i va declarar que “necessitem més referents a les xarxes socials que tinguin el català com a llengua pròpia”. Lladós es va referir també a la Viquipèdia en llengua catalana com “un miracle en el món de la globosfera” i va agrair el “treball enorme” per nodrir-la.
Ahir es va celebrar també la inauguració oficial del certamen amb el diàleg Les primeres paraules en català a càrrec de Laura Borràs, expresidenta del Parlament; Josep Vicenç Mestre Nogué, autor de Paraules de President. Nació i Estat, i l’alcalde d’Organyà, Celestí Vilà, que va dir que la Fira del Llibre del Pirineu “és una expressió de la identitat pirinenca i de la voluntat de fer créixer la cultura des de la muntanya cap al món”.
La Carrerada de Llibres i l’‘Homilia moderna’, plats forts d’avui
La Fira del Llibre del Pirineu, que va començar ahir i acabarà demà, consolida tres dies de programació. El poble de les Homilies acollirà desenes de presentacions de novetats editorials d’autors del Pirineu o que hi estan vinculats, juntament amb activitats culturals i debats. Al migdia prendrà protagonisme la ja tradicional i esperada Carrerada de Llibres: una filera de persones al costat de la travessia de la C-14 llegint llibres, amb la voluntat de compartir la lectura i de reivindicar el llibre com a font de saviesa. Al vespre tindrà lloc l’acte central amb la lectura de l’Homilia moderna, a càrrec de l’escriptor, traductor i columnista de Perpinyà Joan-Lluís Lluís i del naturalista, escriptor i divulgador d’Oliana Jordi Pasques. A l’acabar s’entregaran els Premis literaris Homilies d’Organyà, que han rebut un total de 267 originals repartits en set categories.