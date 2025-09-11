CERTAMEN
FiraTàrrega aixeca el teló
Fins diumenge ha programat 160 funcions de 54 espectacles. Avui tindrà lloc la inauguració recuperant el gran format amb una proposta ‘caòtica’ i molt participativa
Tàrrega ultimava ahir els preparatius per aixecar avui el teló de la 45 edició de FiraTàrrega, el certamen referent a nivell internacional de les arts escèniques de carrer, amb el leitmotiv Connectar. Fins diumenge oferirà un total de 160 funcions de 54 espectacles, un 35 per cent que seran estrenes. Així mateix, 27 espectacles seran d’accés lliure, els quals s’han de sumar als que oferiran els artistes espontanis (a les zones conegudes com off). Val a comentar que 33 companyies actuaran per primera vegada al certamen i del total deu són internacionals, quatre de les quals de procedència irlandesa.
Per avui dijous s’han programat 23 funcions a partir de les 10.00 hores i fins a la mitjanit entre les quals destaca Interferència 03, de Teatres de Campanya i Marc Salicrú, amb la qual FiraTàrrega recupera el gran format per inaugurar el certamen (20.30 hores). Una peça amb 300 voluntaris de diferents col·lectius de Tàrrega i voltants que pretén estrenar el certamen amb una proposta de carrer amb música i participació, que utilitza la ciutat com a partitura per a espectacularitzar la quotidianitat. Aquest espectacle itinerant és una manera més de connectar amb els altres. Començarà a la plaça Major i acabarà a l’Hort del Barceloní. No faltarà la pirotècnia.
S’espera que aquesta primera jornada sigui més freqüentada de l’habitual al coincidir amb la Diada. Avui també se celebrarà la segona edició de Lleida Escena (17.00 hores), una trobada entre diferents agents del territori que treballen en el sector de les arts escèniques, així com la inauguració oficial a la Llotja (19.00 hores) amb la presència del president de la Diputació, Joan Talarn; i l’alcaldessa, Alba Pijuan, entre altres representants d’institucions com la directora de Cultura a Lleida, Montserrat Parra; el subdelegat del Govern espanyol a Lleida, José Crespín; la subdirectora general de Teatre i Circ de l’INAEM, Míriam Gómez; i el director de l’ICEC, Edgar Garcia. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, visitarà demà el certamen.
FiraTàrrega no és únicament exhibició, sinó que és un dels mercats de les arts escèniques més importants a nivell internacional. En aquest sentit, FiraTàrregaPro compta amb 1.167 professionals acreditats de 623 entitats. D’aquests hi ha 180 professionals de l’estranger que representen 125 entitats.
Així mateix, fins ahir la Fira tenia un 54% dels espectacles de pagament plens d’entre les 19.476 localitats disponibles. També hi havia 23 sessions esgotades i algunes obres ja sense entrada com Ròdols i Cigrons d’Escarlata i The Place d’Eléctrico 28.
Miqui Puig, a La Soll
Per la seua part, La Soll ha preparat una programació musical per als dies de FiraTàrrega. Entre avui i dissabte oferirà 12 actuacions a la terrassa amb Miqui Puig com a cap de cartell dissabte al migdia. També hi passaran Gavina.mp3, Ryna dj, Tallac Jazz, Bananna Beach i Utopia, entre d’altres. A més, val a comentar que totes les activitats de La Soll són gratis i autofinançades.