LITERATURA
Llibres que curen a l’última novel·la de Marialba Revés
L’autora lleidatana presenta la seua nova obra, ‘La llibreria del carrer Shakespeare’
La literatura ajuda a guarir l’ànima dels que en consumeixen. Almenys, hi ha llibreteres que així ho asseguren. És el cas de Cheetra, que arribada de l’Índia recepta títols als seus clients que fins i tot els milloren la salut. Aquesta és la història que relata La llibreria del carrer Shakespeare (Edicions Xandri), l’última novel·la de l’escriptora lleidatana Marialba Revés, la presentació de la qual va tenir lloc ahir a la tarda a la llibreria La Fatal. L’autora explica a SEGRE que va començar a treballar en el manuscrit d’aquesta obra aproximadament el 2011, quan va llegir l’escriptora indobritànica nord-americana Jhumpa Lahiri i es va inspirar per imaginar una història fantàstica. “La Cheetra és una llibretera màgica. Em vaig imaginar una història en la qual nenes de tretze anys disfressades d’ancianes eren formades i enviades a diferents ciutats del món per recomanar llibres capaços de curar tant els mals del cos com els de l’ànima: amors trencats, melancolia, tristesa...”, diu Revés. La primera versió de la novel·la, en castellà i de 400 pàgines, va estar guardada en un calaix durant més d’una dècada a causa que la idea no acabava de convèncer l’autora. Uns anys després, va publicar Em tallaré les trenes (2016), el seu debut en català i l’obra que la va donar a conèixer. No va ser fins al 2024 quan Revés va rescatar aquest primer manuscrit de La llibreria del carrer Shakespeare i el va transformar en una versió més breu i condensada, “adaptada al ritme de la narrativa actual, dient el mateix amb menys paraules i més intensitat”, afirma. La novel·la parteix de la convicció que la literatura té un poder guaridor, “un dels leitmotivs de la meua vida literària”, apunta. Després de caure malalta als 15 anys, Revés recorda haver llegit més de cent novel·les en un any i assegura que “part de la meua curació es va deure als llibres”. Partint del costumisme, la novel·la combina múltiples registres i té tocs de màgia, escenaris que van de Nova York a Lleida, i fins i tot característiques de la novel·la policíaca. “És un homenatge a tot el que he llegit. La meua essència com a escriptora és sorprendre, desconcertar i fer que el lector visqui una gran aventura”, conclou. Revés ja treballa en el seu pròxim projecte, que veurà la llum a començaments del 2026. Les guerreres explicarà la història d’un exèrcit de dones del regne africà de Dahomey formades per combatre els colonitzadors francesos al segle XIX.