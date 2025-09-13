Una desena d'alumnes del Pla d'Urgell es formen per impulsar negocis dedicats al pa i la brioixeria artesana
El curs d'ajudant de forner promogut per frenar la pèrdua del servei a la comarca comença amb les places esgotades
Una desena d'alumnes del Pla d'Urgell han començat el curs d'ajudant de forner que el consell comarcal i l'Associació Leader de Ponent han impulsat per tal de frenar la pèrdua progressiva de forns de pa a la comarca, ja sigui amb l'obertura de nous negocis o garantint el relleu generacional del sector.
La formació ha donat el tret de sortida amb les places esgotades, després que l'organització hagi rebut una seixantena d'inscripcions. Els alumnes són vinguts de municipis com Torregrossa, Bell-lloc, Golmés, i Mollerussa, entre altres, i tenen en ment materialitzar un projecte de negoci dedicat al pa i la brioixeria artesana.
El curs preveu finalitzar a finals del mes de maig i ofereix 80 hores de formació teòrica i pràctica.