CERTAMEN
El Festimariu, amb moltes arts
La tercera edició del festival cultural d’Estamariu, a l’Alt Urgell, arranca amb centenars de visitants. Amb un programa de teatre, música, plàstica i lletres, que culminarà avui diumenge
Centenars de visitants es van atansar ahir a Estamariu, a l’Alt Urgell, per disfrutar de les primeres activitats de la programació de la tercera edició del Festival de les Arts i la Cultura Festimariu. El certamen ja va arrancar divendres a la nit amb la representació de l’obra de teatre Dones de Flors i Herbes, a càrrec de la companyia La Fanga Escènica. Aquest espectacle, que es va desenvolupar a l’Espai Joan Planes, va reunir més d’una seixantena de persones.
La jornada d’ahir dissabte va arrancar amb un taller participatiu d’escultura en directe. El grafiter B:K i l’escultor de fusta Marçal Rotllan, amb l’ajuda dels assistents voluntaris, van crear un mussol de grans dimensions. D’altra banda, una trentena de persones van participar en la visita guiada a l’església de Sant Vicenç, que va anar a càrrec de l’historiador i escriptor Albert Villaró, establert en aquesta població.
Una de les activitats més freqüentades va ser també un taller de cançó improvisada, amb Pep Lizandra i Allona Riera, que va culminar amb una cercavila de corrandes pels carrers del poble i fins a la plaça Major. El públic del Festimariu també va poder visitar l’exposició del col·lectiu d’artistes del Pirineu L’Aparador, que podrà veure’s també avui a l’Espai Joan Planes, i disfrutar amb la transformació de prop d’una trentena de cubells per rentar la roba en peces d’art, que es van repartir per diferents punts a l’aire lliure d’Estamariu.
En el cas dels joves, aquestes obres poden veure’s a l’Era de Cal Perotes. Mentrestant, a la plaça Mossèn Enric i voltants es van instal·lar cinc parades d’artesania, complement de la mostra gastronòmica a la plaça Major. Finalment, als baixos de Cal Parramon, recentment rehabilitats, es va projectar l’audiovisual Joan Planes Vila: vida i pensament.
La programació estava previst que seguís a mitja tarda amb el concert a la plaça Major La Clavellina d’aire, a càrrec de Jordi Macaya i Cati Plana; i un taller concert de danses occitanes amb el grup Sarabat a la plaça de la Font Vella. Per tancar la jornada, l’església de Sant Vicenç tenia previst acollir el recital de Lídia Pujol Babel: dels fems i les flors, coincidint amb el vint aniversari de la trajectòria artística de la cantautora. El festival, organitzat per la Fundació Planes Corts, culminarà avui (vegeu l’agenda).