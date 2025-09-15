Més de 100.000 persones gaudeixen de les arts escèniques en 4 dies de fira
La 45 edició tanca amb una ocupació del 75,2% i més de 14.600 entrades venudes
FiraTàrrega va abaixar ahir el teló de la 45 edició amb un balanç molt positiu. Més de 100.000 persones han disfrutat de les arts escèniques amb 54 obres a la programació oficial i 84 artistes ‘off’. L’ocupació va arribar fins a un 75,2%, amb 14.638 localitats venudes. L’aposta per concentrar-la al centre de la ciutat va tenir bona acollida.
Balanç molt positiu de la 45 edició de FiraTàrrega. Durant quatre dies més de 100.000 persones es van desplaçar a Tàrrega per gaudir de les arts escèniques i deixar-se sorprendre per 138 espectacles diferents, entre els 54 de la programació oficial i 84 de companyies off. L’ocupació va arribar a un 75,2%, amb 14.638 localitats despatxades, xifra que suposa un increment d’un 10% respecte a l’any passat. De les 156 sessions previstes, 82 eren gratuïtes i entre les 74 de pagament, ahir al migdia s’havien esgotat totes les entrades de 41 funcions.
La directora executiva de FiraTàrrega, Natàlia Lloreta –que deixarà el càrrec al desembre–, va afirmar que “ha estat una bona edició, tant a nivell de públic com de venda d’entrades”. Així mateix, va assegurar que “l’exercici de concentrar la programació al centre de la ciutat ha donat bons fruits i s’ha vist una ciutat plena amb riuades de gent en alguns moments”.
També va valorar positivament la presència de 1.167 professionals de 24 països i de 623 entitats, amb especial afluència de programadors catalans, per activitats com la jornada Creació Escènica en Gira i el projecte Lleida Escena, en col·laboració amb l’IEI, que va comptar amb la xifra rècord de 109 persones, fet que suposa quintuplicar els assistents de la primera edició que va tenir lloc el 2024. Per la seua part, la directora artística del certamen, Anna Giribet, va dir que “s’ha complert la voluntat de connectar amb les arts escèniques” i “la programació ambiciosa, eclèctica i vibrant ha funcionat”. Giribet va recordar que “som un mercat i hem ofert peces per a tots els gustos i programacions”. Amb referència a la recuperació de l’espectacle inaugural de gran format, va reconèixer que era un “risc” i que era “molt ambiciós a nivell artístic”. Va destacar la consolidació de l’Espai la Paraula, amb sessions esgotades per primera vegada, i va ressaltar el focus irlandès amb quatre companyies i més de 40 programadors.
Finalment, l’alcaldessa, Alba Pijuan, va subratllar l’“encert” de reorganitzar els espais i concentrar-los al centre de la ciutat, perquè “s’ha facilitat el moviment de gent”, i de recuperar l’espectacle inaugural, perquè “vam poder veure riuades de gent amb una proposta vibrant i diferent”.
En la jornada d’ahir, el públic familiar va tornar a omplir el centre de Tàrrega per disfrutar de les arts escèniques amb els artistes espontanis com a protagonistes principals. Així, FiraTàrrega va abaixar el teló amb l’espectacle de circ i dansa Beyond, de Circumstances, en una plaça de les Nacions atapeïda.