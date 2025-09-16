‘Sixena si!’ es concentrarà davant del MNAC pel retorn de les pintures: "Que ens tornin el que és nostre"
L’organització reclamarà el 27 de setembre el retorn de les obres “d’on no haurien d’haver marxat mai”
La plataforma ‘Sixena si!’ i Aragó-Terol Existeix han anunciat aquest dimarts que el pròxim 27 de setembre es concentraran davant el Museu Nacional d’Art Contemporani de Catalunya (MNAC) per reclamar el retorn de les pintures de Sixena “d’on no haurien d’haver marxat mai”. En roda de premsa des de Barcelona, el portaveu de ‘Sixena si!’, Juan Yzuel, ha demanat que el MNAC i el govern d’Aragó treballin plegats per complir la sentència ferma. Yzuel ha dit que es volen dirigir a la societat catalana per deixar clar que no tenen “cap motivació anticatalanista”. També ha constatat que el MNAC està posant “pals a les rodes” per no complir la sentència i que no es poden afegir estudis que no es van presentar quan s’estava jutjant el cas.
“Som aquí els representants d’un poble petit que reclamem el nostre patrimoni per garantir el nostre futur així com el de l’Espanya buidada. Venim a dir que ens tornin el que és nostre, que treballin intensament i que no posin bastons a les rodes per complir la sentència judicial. No poden afegir més estudis tècnics que no es van presentar dins el termini i en la forma escaient en els tribunals on s’havia d’haver jutjat”, ha dit Yzuel.
Yzuel també ha dit que tot el que està al·legant el MNAC en l’actualitat ja es va debatre durant els judicis. I ha recordat que llavors, els tècnics del MNAC no van alertar que el trasllat podria deteriorar les peces. “S’han guardat la carta i ho diuen ara, em sembla un joc trampós”, ha apuntat Yzue
L’exalcalde de Vilanova de Sixena i iniciador del procés judicial, Alfonso Salillas, ha repassat el procés judicial i ha lamentat que a la societat catalana se li hagin transmès missatges incorrectes. “S’ha dit que no s’han mogut gaires vegades, però tenim l’informe dels cops que s’ha mogut des de 1995”, ha apuntat. Salillas ha dit que el MNAC ha afirmat sempre que les pintures han estat ben “cuidades” i que “no és així”. “Tenim informes interns del MNAC d’una persona que vol que se sàpiga la veritat que indiquen les vegades que es van moure, quan s’havien d’haver traslladat, com es van haver de desmuntar”.
Des de la plataforma han recordat que la lluita per recuperar les peces arrenca el 1998 i que no té a veure amb el procés independentista català. “Vindrem a Barcelona per deixar clar que no estem disposats a renunciar a 30 anys de lluita”, han afirmat.
També han assenyalat que a banda de reclamar els béns que són a Catalunya, “els més importants en termes qualitatius”, també preveuen reclamar els que hi ha al Museu del Prado de Madrid i els museus de Saragossa i Toledo. “El patrimoni dels pobles ha de tornar als pobles”, han sentenciat. “Nosaltres també volem viure de la cultura i el turisme”, han dit.
Durant la roda de premsa han assegurat que els “entristeix” que el MNAC es plantegi “no restituir els béns” amb arguments de part. “Volem que el que se’ns va treure durant el franquisme, es retorni en democràcia”, han conclòs.
Per la seva banda, el portaveu de Aragó-Terol Existeix a les Corts Aragoneses, Tomás Guitarte, ha afirmat que el MNAC defensa un model “obsolet” de gestió cultural amb peces que es treuen del lloc original on van ser creades i s’exposen a una gran ciutat.
Guitarte ha afirmat que el lloc on s’han d’instal·lar les peces reuneix les condicions de seguretat i els requisits tècnics.
Pel que fa a l’historiador Josep Gudiol, han denunciat que va arrasar el sostre del monestir per poder tenir “l’excusa” i emportar-se les peces. També han dit que està demostrat que es va emportar moltes altres coses que les pintures murals, que apareixeran en el futur a les cases de subhastes.