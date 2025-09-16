TELEVISIÓ
‘The Studio’, ‘The Pitt’ i ‘Adolescence’, les sèries que més triomfen en els 77 Emmy
La sèrie de televisió The Studio, d’Apple TV+, es va convertir dilluns a la matinada en la triomfadora de la 77a edició dels premis Emmy amb un total de tretze guardons. La sèrie és una sàtira sobre la indústria de Hollywood i va aconseguir, entre altres, el premi a la millor sèrie de comèdia, millor actor de comèdia per a Seth Rogen i millor direcció en una sèrie de comèdia. La cerimònia de lliurament va tenir lloc al Peacock Theater de Los Angeles, on també van brillar títols com el drama The Pitt d’HBO i la minisèrie de Netflix Adolescence, que es va emportar vuit premis, incloent el de millor actor de repartiment de minisèrie per a Owen Cooper, de 15 anys, l’intèrpret més jove a guanyar un Emmy.
Precisament, Cooper competia en la mateixa categoria que Javier Bardem, nominat pel seu paper a Monstruos: La historia de Lyle y Eric Menéndez. L’actor espanyol va aparèixer a la catifa roja amb una kufiya palestina al coll i va parlar de “les sancions que s’han de donar a l’estat genocida d’Israel, no només pel genocidi en curs, sinó també per l’apartheid que provoca tant esquinç”. Entre altres actors nominats, es trobaven Gary Oldman (Slow Horses), Pedro Pascal i Bella Ramsey (The Last of Us), i Aimee Lou Wood (The White Lotus).