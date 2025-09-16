CONCURS
La Vall Fosca entrega els seus premis de fotografia
Les antigues escoles d’Espui, al municipi de la Torre de Capdella, van acollir dissabte passat la gala de lliurament de premis de la 21 edició del concurs de fotografia Indrets de la Vall Fosca, en un acte conduït pel periodista i excorresponsal de guerra Albert Elfa, nascut en Mont-ros, on resideix temporades. Una foto del poble d’Antist amb el Montsent de fons, de Pilar Vila López, es va emportar el primer premi de 500 euros. Alícia Alegret va guanyar la categoria de racons de la Vall Fosca amb Posta de sol a Filià, mentre que Xavier Tobella va ser el guanyador de la categoria especial (que aquest any premiava fotos amb l’aigua com a element principal) amb una imatge d’un salt d’aigua al barranc Roi. L’any que ve, aquesta categoria especial estarà dedicada a la tardor. Tomás Plazas, amb la foto nocturna Conjunció de vies, i Paco Flores, per Cascada de Capdella, van rebre dos mencions d’honor.