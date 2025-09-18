MÚSICA
El 14è Festival Interfado, amb sis concerts a l’octubre
Actuaran dos grups de Portugal, Mar de Fado i Fado Inverso. A Lleida, l’Espluga Calba, la Seu, Malgrat i Cambrils
La 14 edició de l’Interfado, el Festival Internacional de Fado de Lleida, comptarà aquest proper mes d’octubre amb dos grups procedents de Portugal, que oferiran un total de sis concerts repartits entre la capital del Segrià, l’Espluga Calba, la Seu d’Urgell, Malgrat de Mar (localitat del Maresme que se suma per primera vegada al certamen) i Cambrils. Mar de Fado, un quartet resident en la ciutat lusitana de Monçâo, obrirà el festival el 10 d’octubre a l’Espai Orfeó de Lleida (22.00 h). Aquesta formació, amb la cantant Marlene Rodrigues al capdavant, també actuarà al castell de L’Espluga Calba el dia 11 (20.00) i a la sala de La Immaculada de la Seu d’Urgell el dia 12 (19.00).
L’altre grup del cartell serà el duo resident a Lisboa Fado Inverso, format per la cantant Ana Roque i el guitarrista Joâo David Almeida. El 17 d’octubre actuaran a l’Espai Orfeó (22.00); i es traslladaran l’endemà a La Cripta de Cambrils (20.00) i el dia 18 al Ateneu La Barretina Vermella de Malgrat de Mar (19.00).
El projecte Mar de Fado naix de la passió per la tradició i la profunditat emocional del fado. El seu espectacle oferirà un recorregut per l’univers del fado, interpretant temes de grans noms de la música portuguesa. Per la seua part, el projecte Fado Inverso proposa nous arranjaments i versions i condueix el fado per diferents universos sonors, en un repertori que combina tradició i innovació i temes originals.
El certamen, que organitza la Fundació Orfeó Lleidatà i que compta amb la col·laboració especial del consolat portuguès a Barcelona i la firma Plusfresc, està dirigit per la cantant lleidatana Carolina Blàvia.
A més, com és habitual en l’Interfado, la gastronomia continuarà sent també protagonista amb un taller de cuina portuguesa a l’Espai Sunka (dijous, 16 d’octubre, 18.30, inscripció al web plusfresc.cat) i la possibilitat de gaudir d’una degustació en els dos concerts a l’Espai Orfeó amb una entrada combinada de sopar portuguès + concert al preu de 28 € (reserva disponible fins al dia abans de cada recital).