LLIBRES
“El franquisme està hibernant, pot tornar a les nostres vides”
El lleidatà Llorenç Capdevila, en una antologia inspirada en art censurat
Un any i mig després de publicar Li deien Caracremada, en la qual va ficcionar la història de Ramon Vila Caracremada, oficialment l’últim maquis de Catalunya, l’escriptor lleidatà Llorenç Capdevila (Alpicat, 1969) torna a la literatura de resistència antifranquista, ara al llibre de relats Cròniques de la veritat prohibida (Pagès Editors), en el qual dotze autors s’inspiren en dotze obres d’art de la col·lecció censurada de Tatxo Benet. Es tracta del col·lectiu literari Lola Palau, format per autors de les comarques centrals de Catalunya, com el mateix Capdevila, establert des de fa anys al Bages, o la també lleidatana Maria Dolors Guàrdia, de Balaguer i solsonina d’adopció.
“Volíem tractar sobre la llibertat creativa i artística, i que millor que inspirar-nos en obres d’art que en algun moment van ser censurades”, va explicar Capdevila a SEGRE sobre un llibre en el qual cada autor, després de visitar el museu, va escollir l’obra que més li va cridar l’atenció. L’escriptor lleidatà va triar una de les peces més populars de la col·lecció: Always Franco, de l’artista madrileny Eugenio Merino, en què una figura del dictador, vestida de Generalísimo, s’exhibeix dins d’un frigorífic dispensador de begudes, que llueix els colors d’una molt popular marca de refrescos. “Vaig veure-hi una història per explicar, perquè a mi la imatge d’un dictador dins d’una nevera em suggereix que el franquisme està en un estat d’hibernació i que en qualsevol moment pot ressorgir”, va comentar Capdevila, col·laborador també de la revista dominical Lectura de SEGRE.
“També està lligat al fenomen actual del canvi climàtic, perquè amb el desglaç el feixisme pot tornar a les nostres vides”, va afegir l’autor. De fet, el relat de Capdevila es titula així, El desgel, una història que arranca amb l’excursió als Alps d’un grup de treballadors d’una empresa per enfortir vincles entre ells. A part de Capdevila i Guàrdia, en aquest llibre firmen relats també David Clusellas, Imma Cortina, Pilar Duocastella, Jordi Estrada, Pep Garcia, Xavier Mas Craviotto, Lluís Montoliu, Antoni Pladevall, Miracle Sala i Josep Maria Solà.
Relats lligats a la col·lecció ‘prohibida’ de Tatxo Benet
El col·lectiu literari Lola Palau s’ha inspirat per a aquest llibre en el Museu de l’Art Prohibit, que l’empresari lleidatà Tatxo Benet va obrir l’octubre del 2023 a Barcelona, amb més de 200 obres censurades, d’artistes com Picasso, Ai Wei Wei, Warhol, Klimt o Banksy. El mes de juny passat va anunciar que la pinacoteca es reconvertia en una col·lecció artística itinerant amb exposicions temporals per tot el món. Tatxo Benet va decidir així tornar als orígens, quan el 2020 va estrenar a la Panera de Lleida la primera gran exposició d’una trentena d’obres de la seua col·lecció, aleshores sota el títol de Censured, que va començar a reunir des del febrer del 2018. Va ser llavors quan va comprar a la fira ARCO de Madrid la sèrie fotogràfica Presos políticos, de Santiago Sierra, que el 2019 va exhibir al Museu de Lleida en suport a la pinacoteca lleidatana després del trasllat de l’art de Sixena.