NOVEL·LA
“Falten més llibres d’evasió i entreteniment en català”
Jaume Clotet publica el seu nou thriller històric ‘La calavera de l’apòstol’
Un any i mig després de l’èxit del thriller històric La germandat de l’àngel caigut, l’escriptor i periodista barceloní Jaume Clotet (1974) dona continuïtat a aquella història protagonitzada per un monjo de Montserrat i una agent dels Mossos a La calavera de l’apòstol (Columna, en castellà a Destino), en una sèrie amb vocació de trilogia, que culminarà a les portes de Sant Jordi de l’any que ve amb una tercera entrega que ja té títol, L’espasa del rei, la redacció de la qual està ja a punt de finalitzar. Clotet presentarà avui a la llibreria Caselles de Lleida (19.00 h) aquesta nova aventura, en un acte acompanyat per la directora de SEGRE, Anna Sàez.
“Quan vaig escriure La germandat de l’àngel caigut em va quedar molt material d’investigació acumulat de l’àmbit que podríem denominar fantasia bíblica. De fet, en aquell llibre ja vaig deixar el final una mica obert. Per això, amb l’editora vam pensar que podria ser una bona idea crear una trilogia”, va explicar l’autor.
Això sí, va comentar que aquest nou llibre “explica una història autoconclusiva, que es pot llegir perfectament sense conèixer el primer títol, encara que també apareixen qüestions de fons que venen de la primera història”.
Un dels eixos principals sobre els quals pivota aquesta segona novel·la és una de les bíblies que l’abat Oliva va encarregar copiar al segle XI, que custodiava el monestir de Sant Pere de Rodes, escrita amb una tinta miraculosa, barrejada amb “sang veritable de Crist”.
“M’he basat en fets documentats: a Ripoll es van copiar en aquella època tres bíblies molt famoses i també que un papa al segle VII va enviar a Catalunya com a relíquia un flasconet de sang de Jesucrist”, va afirmar l’autor de La calavera de l’apòstol.
Aquí apareixen de nou les figures del monjo benedictí Bernat Balaguer i de la subinspectora dels Mossos Berta Bosch, en una relació personal que va evolucionant respecte a la primera entrega. “Fins i tot m’han preguntat si tots dos acabaran embolicant-se!”, va comentar Clotet entre rialles.
Una base que li ha servit per construir una trama farcida de robatoris, revelacions, sectes, miracles i una lluita entre el bé i el mal que manté la tensió de la primera a l’última pàgina, tant en paisatges catalans (de Sant Pere de Rodes a Barcelona, Montserrat i fins i tot el santuari del Miracle de Riner, al Solsones) com internacionals (París, Jerusalem o Roma).
En aquest sentit, Clotet va afirmar que “possiblement aquí escrivim molta literatura del jo, però, sobretot avui dia, els lectors també han de trobar una oferta de llibres amb un punt d’evasió i entreteniment com aquest, que calen en català”.
De tota manera, “després d’aquesta trilogia de thriller històric en tres anys, l’any que ve, o també el 2027, m’ho prendré amb més calma, centrant-me en les meues obligacions professionals, perquè encara no es pot viure en exclusiva de la literatura en català”, va concloure.