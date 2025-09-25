Mor un figurant de l’última pel·lícula de Los Javis després d’entrepussar i caure durant el rodatge
L’accident ha succeït a la localitat de Comillas
Un home que participava com a figurant en el rodatge de l’última pel·lícula de Los Javis, a la localitat càntabra de Comillas, va morir després d’entrepussar i caure a les instal·lacions on es gravava el film, després de l’accident i quan es trobava hospitalitzat, segons han confirmat fonts coneixedores del succeït a l'agència Europa Press.
Els fets, avançats aquest dijous per El Diario Montañés, es van produir a començaments d’aquest mes de setembre, el dia 1, passades les 14.30 hores, i una dotació del 061 va ser desplaçada al lloc, a la Universitat Pontifícia de Comillas, que havia llogat diverses zones per al rodatge a la productora encarregada del mateix.
El sinistre va tenir lloc a l’interior d’un dels edificis, pel que sembla al costat d’una escala i en una àrea pròxima a la zona de maquillatge, en un moment de preparatius previs a la filmació.
A conseqüència de la caiguda, l’home va precisar assistència sanitària i va haver de ser evacuat en ambulància a l'Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander, on va morir dies després.