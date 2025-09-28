Un ferit greu i un altre de menys greu per un accident en la N-260 a Estamariu
Un accident en el quilòmetre 219 de la N-260 a Estamariu (Lleida), amb un vehicle, una motocicleta i un ciclista implicats, ha deixat a un home ferit greu i a un altre de menys greu, informa el Servei Català de Trànsit (SCT), que ha rebut l’avís a les 11.46.
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha traslladat el ferit greu a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida i almenys greu al de La Seu d’Urgell, després d’activar dos ambulàncies i un helicòpter medicalitzat, informa en un missatge de X recollit per Europa Press.
L’accident va obligar a tallar la N-260 en ambdós sentits i cap a les 14.30 la circulació ha quedat normalitzada.