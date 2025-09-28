ENTREVISTA
Joan Plana: «Bach és necessari, sobretot en els temps que vivim»
Dijous comença una nova edició del Raimat Arts Festival i ho farà de la mà d’una violinista portentosa de 23 anys que ha programat obres de Mozart, Schubert, Amy Beach i Brahms que comparteixen l’obertura i l’esperança. Uns conceptes que expliquen tot el certamen, segons el seu director artístic des de fa dos anys, Joan Plana. Aquest violinista d’elit lleidatà establert a Manhattan va impartir classes, concerts i conferències sobre Bach al Japó durant sis anys i ara porta algunes obres del gran compositor barroc cada any a Raimat. “Bach és arreu i és necessari”, diu, “sobretot en els temps que vivim”.
Joan Plana, DIRECTOR ARTÍSTIC DEL RAIMAT ARTS FESTIVAL
El festival l’inaugurarà una jove violinista que ja és elit amb tan sols 23 anys.
Una de les grans línies del Raimat Arts Festival és combinar la programació de joves talents amb artistes ja consolidats. Aquest talent el trobem també entre músics de Lleida, a qui volem oferir un aparador dins el nostre marc d’actuacions. En la part lleidatana, enguany comptem, per a la sèrie Indrets, amb la percussionista Carme Garrigó. Alhora, entre els músics que actuaran amb l’Alba Carmona dissabte hi haurà la violinista d’Agramunt Roser Loscos, antiga integrant de Las Migas, amb les quals va guanyar un Grammy Llatí el 2022. I fa només uns dies, vam oferir un concert privat al Castell de Raimat amb el jove i prometedor violoncel·lista lleidatà Hugo Herraiz. El festival comença aquesta setmana amb la jove violinista Ellinor d'Melon, que tot i la seva edat ja és una artista internacional que actua a les millors sales i amb orquestres d'arreu del món. Ella exemplifica la nostra voluntat no només de donar oportunitats, sinó també de portar a Raimat i a Lleida propostes úniques per al nostre públic. Estic convençut que el concert de dijous quedarà en el record durant molts anys, i no puc emfatitzar prou la gran oportunitat que suposa tenir l’Ellinor com a artista convidada aquest any.
D’Melon ha dit a aquest diari que ha preparat obres que comparteixen l’obertura i l’esperança. Són conceptes aplicables al festival?
Absolutament. El programa de l’Ellinor és una autèntica joia, on interpretarà algunes de les obres més importants del repertori per a violí. Tindrem, a més, l’oportunitat d’escoltar una de les primeres audicions a l'Estat espanyol de la Romança d’Amy Beach. Els paràmetres mencionats per l'Ellinor reflecteixen no només el seu programa, sinó que es poden traslladar a la resta d’actuacions del festival, i marquen el fil conductor de tots els artistes d’enguany. Ens obrim a nous estils de música, ens renovem amb la voluntat de mantenir un festival proper a la gent de Raimat i de Lleida, i amb el desig de créixer cada any i consolidar-nos com un esdeveniment rellevant en el panorama cultural, tot mostrant allò que ens fa únics.
També s’ha programat la cantaora Alba Carmona.
Els músics que venen al RAF són especials per molts motius, i sovint hi ha una connexió personal o professional de molts anys enrere. Conec la trajectòria de l'Alba des de fa temps i sabia que volia portar-la a Raimat. Fa un any vaig escoltar aquest mateix programa a Nova York i, tan bon punt va acabar la primera cançó, vaig saber que havia de venir al Raimat Arts Festival. A l'hora de programar, no ens guiem només per l’artista, el programa o el gènere musical, sinó per les emocions que transmetran al públic. Cada un dels actes d’aquest any no deixarà ningú indiferent. Sé que el públic viurà una experiència única, i aquest ha estat el meu objectiu a l'hora de dissenyar el festival d’enguany.
Una altra aposta original és la percussionista lleidatana Carme Garrigó.
Després de les actuacions de les Suites de Bach de l'any passat amb Keiran Campbell i de la gran acollida del públic, es va fer evident el que teníem en ment des del principi per als concerts d'Indrets: una sèrie de concerts de curta durada, sense escenari, amb una connexió molt propera entre músic i públic, i, sobretot, amb una localització singular per a cada concert. L’indret es converteix en una plataforma inspiradora per a l’intèrpret, i la música neix com a reacció a la natura que l'envolta. Aquest any passem de Bach a diversos estils: del barroc a la música contemporània, amb molts instruments de percussió diferents i fins i tot electrònica. És una proposta que, estic segur, no deixarà ningú indiferent..
L’Any Viñes també serà present a Raimat.
La part pedagògica és molt important dins l’estructura del festival. Des de l'any passat, un dels artistes convidats ofereix una masterclass al Conservatori de Lleida, i esperem ampliar aquesta línia els pròxims anys. A més, aquest any hem creat un conveni amb el Concurs Internacional de Piano Ricard Viñes perquè un dels seus guanyadors, presents o passats, actuï en futures edicions del festival. Amb la idea no només d’impulsar el jove talent i les noves generacions de músics, sinó també de portar el nom de Lleida arreu del món, era indispensable oferir en aquesta edició un acte dedicat a Ricard Viñes, del qual aquest any se celebra l’aniversari i que és homenatjat arreu. El RAF no podia deixar passar l’oportunitat de donar veu a una de les figures més internacionals de la història de Lleida. I tenim la gran sort de fer-ho comptant amb una de les personalitats més destacades del món del piano, com a musicòleg, autor i intèrpret: Luca Chiantore.
Tancarà el festival un altre plat fort, les Variacions Goldberg de Bach interpretades al clavecí per Ignacio Prego. És arriscat fer-les amb clavecí quan molta gent té al cap les versions pianístiques de Glenn Gould de fa 70 i 50 anys, o la recent de Vikingur Ölafsson?
L'any passat vam escoltar Bach amb un violoncel barroc; enguany en sentirem alguns fragments amb vibràfon i, finalment, acabarem el festival al clave amb les Variacions Goldberg. Bach és arreu i és necessari, sobretot en els temps que vivim. Durant sis anys vaig impartir classes, concerts i conferències sobre Bach al Japó, immers en el món de la interpretació historicista. Era un pas natural voler portar a Raimat, en aquestes primeres edicions com a director artístic, algunes de les obres més importants d'aquest compositor i interpretades pels millors especialistes. Avui dia, la versió de les Variacions Goldberg d’Ignacio Prego és una referència per a qualsevol melòman.