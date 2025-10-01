LITERATURA
Escriure per curar una ferida del passat
La mestra lleidatana Esther Canelles autopublica el seu debut literari, ‘Frágil’, primera part d’una trilogia amb caires autobiogràfics sobre relacions tòxiques i maltractament psicològic
La mestra lleidatana Esther Canelles s’ha estrenat com a escriptora als 41 anys amb Frágil, una novel·la autoeditada amb caires autobiogràfics que aborda les relacions tòxiques i el maltractament psicològic. El projecte naix d’una experiència personal del passat de l’autora, així com de la necessitat de transformar aquestes vivències en literatura i explotar la seua inclinació per l’escriptura. La novel·la, de gènere romàntic, és a més la primera entrega de la trilogia titulada El viaje de Estela. “La segona ja està acabada, ha passat per una lectora zero i ara l’estic reescrivint abans d’enviar-la a la correctora”, detalla. El primer llibre està disponible a Amazon en format paper i en digital, i està prevista la publicació d’una versió en anglès i una altra en català.
L’escriptora explica que Frágil conté passatges durs que reflecteixen la dificultat de sortir d’una relació abusiva. “Vull avisar la gent que estigui alerta davant de les primeres alarmes, a aquesta intuïció que et diu que no segueixis per aquest camí”, explica. “Moltes vegades acceptem que ens tractin de certa manera per por de no ser estimats, i acabem atrapats en una dependència cada vegada més gran cap a l’altra persona”, assenyala. L’obra també busca ser un mirall per als lectors. “M’agradaria que qui se senti identificat amb el que viu la protagonista pugui veure-ho clar, que li serveixi per posar límits també en la seua vida personal abans que sigui tard. Si algú t’estima, t’acceptarà tal com ets i no necessitarà controlar-te”, afirma.
Presentació a Lleida
Canelles presentarà Frágil el 4 de novembre a les 18.00 al Casal de la Dona de Lleida, en el marc d’una activitat vinculada a la no-violència que unirà literatura i reflexió social.