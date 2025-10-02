TEATRE
Deu propostes en el nou curs de La Unió d’Alpicat
La temporada teatral i musical de tardor i hivern de la sala La Unió d’Alpicat comptarà amb deu propostes des d’aquest mes d’octubre i fins al gener, en un cartell que tancarà el popular actor Joan Pera, amb l’espectacle en el qual el veterà còmic català repassa la seua vida en clau d’humor (Una estona amb Joan Pera, 16 de gener). El nou curs escènic arrancarà el 10 d’octubre amb la companyia francesa La Loquace i el muntatge Viva!!!, un espectacle que ha rebut diferents premis i que prova de reconstruir la història d’una família espanyola en la Guerra Civil i la dictadura franquista. Agafarà el relleu, el 18 d’octubre, La Baldufa amb El Príncep Feliç, muntatge que va rebre el Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y Juventud 2020. El 31 d’octubre serà el torn d’una altra companyia de Lleida, Xip Xap, amb Uh! Quin cangueli, una història ideal per a la tarda de Halloween. El 15 de novembre visitarà La Unió la Cobla Mediterrània amb Saxo & Cobla; el 16, el Mag Stigman oferirà El Circ dels Impossibles; i la companyia La Mercantil presentarà el dia 23 l’obra Artiga, en el marc dels actes del Dia contra la Violència de Gènere. Una altra cita destacada, l’11 de gener amb Zum Zum Teatre i el seu Monstre rosa.