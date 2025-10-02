LLIBRES
La ‘sergent’ de Montse Sanjuan, ja amb 8 edicions
L’escriptora, agraïda a lectors i professorat per l’èxit del seu personatge Anna Grimm. La nova aventura, per al 2026
L’any passat va complir deu anys, però la vigència de La sergent Anna Grimm, la novel·la amb què es va llançar a l’arena literària l’escriptora lleidatana Montse Sanjuan el 2014, està més activa que mai. A finals d’aquest mes, Pagès Editors ja publicarà la vuitena edició d’aquesta obra, protagonitzada per una sergent lleidatana dels Mossos que no ha deixat de donar alegries a l’autora. Sanjuan va explicar a SEGRE que aquesta nova edició de la novel·la, a la col·lecció policíaca Lo Marraco Negre, inclourà a més un pròleg de Ramon Badia, “que fa una dècada, com a editor de Pagès, va ser el primer a apostar per aquest personatge policial femení ambientat a Lleida, que llavors va constituir tota una novetat”. Sanjuan va destacar fins i tot que “va ser Badia qui més em va animar a crear una sèrie amb Anna Grimm”. Dit i fet, l’escriptora va publicar l’any següent, el 2015, El misteri del bressol buit; als quals van seguir el 2018, Anna Grimm, memòria mortal i, el 2022, Anna Grimm. Xarxes criminals. “Estic molt agraïda als lectors i també al professorat que en recomana la lectura; per això, estic encantada de contribuir amb aquesta obra a promoure la lectura”, va comentar Sanjuan, que ja està escrivint la cinquena aventura de la sergent lleidatana. “Però encara caldrà esperar, confio que per al segon semestre de l’any que ve”, va afegir.