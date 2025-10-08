LLIBRES
Sant Miquel de les Lletres molt espiritual
El certamen posa sobre la taula a l’IEI el debat sobre l’augment de l’espiritualitat en la societat actual. Anuncien els Premis Rosa Fabregat i Trajectòria, que s’entregaran dissabte
La nova directora del Sant Miquel de les Lletres, Mertxe París, ja va avisar que el certamen parlaria aquest any no només de llibres i escriptors sinó de molt més. I la primera mostra, ahir a l’Institut d’Estudis Ilerdencs, va posar sobre la taula el debat sobre l’augment de l’espiritualitat en la societat actual.
En la segona jornada del certamen, l’aposta va funcionar ja que l’Aula Magna de la institució es va quedar petita per disfrutar de les intervencions de tres especialistes en els àmbits de la filosofia, la sociologia i les humanitats, sota la conducció del professor i catedràtic de Secundària Josep Maria Forné.
Va obrir el foc el ponent de casa, l’escriptor i professor universitari Ferran Sáez (la Granja d’Escarp, 1964), marcant territori: “Per a molts, l’espiritualitat pot ser la meditació, el ioga..., però jo crec que ha de ser una cosa que connecti amb la transcendència.”
Per la seua part, Ignasi Moreta (Barcelona, 1980), professor a la Pompeu Fabra i editor del segell Fragmenta, va rebutjar, per limitat, l’esquema “l’espiritualitat és bona, la religió és dolenta”, perquè “a la vida real tots ens movem en una certa hibridació entre els dos extrems”, va assenyalar.
Finalment, Maria del Mar Griera (Sabadell, 1978), doctora en Sociologia per la UAB, va apuntar que “la pèrdua del monopoli de l’Església catòlica les últimes dècades ha comportat un augment de proveïdors espirituals i religiosos en el mercat, en un moment d’auge de la creativitat espiritual”.
El Sant Miquel de les Lletres s’endinsarà avui en la història del Barça i estrenarà el cicle de concerts (vegeu l’agenda).