CERTAMEN
Trump: “negocis i diplomàcia”
El Sant Miquel de les Lletres tanca el cicle de debats analitzant el nou panorama internacional. Culminarà avui amb llibres, premis i música
El Sant Miquel de les Lletres va tancar ahir la setmana de debats sobre qüestions d’actualitat convidant Donald Trump. Es tractava d’analitzar el nou ecosistema internacional després del desembarcament a la Casa Blanca d’un personatge tan contradictori com novel·lístic. Almenys, els ponents –sota la conducció de la directora de SEGRE, Anna Sàez– van respirar tranquils al conèixer ahir al migdia que no es va emportar el Nobel de la Pau, al qual tan insistentment s’havia postulat. El debat El món amb Trump, celebrat al Rectorat de la Universitat de Lleida, va comptar amb la participació de la politòloga i exconsellera d’Acció Exterior Victòria Alsina; el periodista lleidatà Joan Maria Piqué, consultor d’Assumptes Públics i director de Bassons.eu; i el periodista de La Vanguardia Josep Martí Blanch.
Per què té tant èxit Trump? “Perquè ha projectat il·lusió en àmplies capes de la població nord-americana”, va assegurar Alsina. “Va guanyar les eleccions perquè va connectar molt bé amb el que preocupa molts nord-americans: l’economia i la immigració”, va afegir. Quant a les seues relacions internacionals, Alsina va deixar clara l’etiqueta que millor li casa: “negocis i diplomàcia”.
Piqué va assenyalar que “Trump no és el creador de la política sense moral, sinó que és la conseqüència”. En aquest sentit, va afegir que “la política avui s’ha convertit en una xurreria d’eslògans i de molt màrqueting”. Per a Martí, “l’oferta nacional-populista ha existit sempre” i “l’objectiu també és el de sempre: emportar-te al teu llit les zones del món que consideres estratègiques, i sense cap mena de vergonya”.