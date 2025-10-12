DIFUSIÓ
El patrimoni cultural de Ponent obre les portes
Activitats en més d’una trentena de municipis. Jornades Europees 2025
Portes obertes en monuments, visites guiades en espais culturals, tallers, exposicions, rutes i concerts. Tot amb un únic objectiu: difondre l’ampli patrimoni històric i artístic de nombrosos municipis de Lleida. La nova edició de les Jornades Europees del Patrimoni, que van arrancar divendres, van viure ahir un dissabte ple d’activitats en més d’una trentena de municipis de Ponent.
A la capital del Segrià, l’ajuntament va organitzar, com és habitual cada any, portes obertes i visites guiades al Castell Templer a Gardeny i al Dipòsit del Pla de l’Aigua.
Per avui diumenge, la fortalesa templer acollirà una visita teatralitzada (12.00 h), mentre que estan previstes portes obertes a la Seu Vella (10.00 a 15.00 h), amb dos visites guiades (11.00 en català i 12.30 en castellà). Així mateix, també obrirà portes una altra antena del Museu de l’Aigua, el Molí de Sant Anastasi, al barri de la Bordeta.
Un altre municipi que no falla cada any és Alcarràs. Després de la ruta nocturna de divendres pels carrers de la localitat, ahir l’ajuntament va organitzar una visita guiada a l’espai patrimonial del Pou de Gel, que va culminar al migdia amb l’actuació del trio de folk Silvestres.
Al seu torn, Agramunt va reobrir l’antic refugi antiaeri de la Guerra Civil, mentre que el Pont de Suert va celebrar les Jornades amb una conferència i una visita guiada dels 70 anys de l’Església Nova de l’Assumpció.