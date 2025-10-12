LITERATURA
Un premi Nobel a la Biblioteca Pública de Lleida
La Biblioteca Pública de Lleida va acollir ahir una conferència del premi Nobel de Literatura del 2021 Abdulrazak Gurnah, un dia després que fos investit nou doctor honoris causa de la Universitat de Lleida. En un acte organitzat pel Grup de Recerca Ratnakara de la UdL, amb la col·laboració de la Biblioteca Pública de Lleida, va comptar amb l’assistència de més de 80 persones. En el col·loqui, que va disposar de traducció de l’anglès, Gurnah va parlar sobre la creació literària i les seues obres. Es tracta de la primera visita d’un premi Nobel a la Biblioteca de Lleida. En la investidura a la UdL, el novel·lista tanzà va fer una crida a la pau i al valor de la lectura per unir les persones.