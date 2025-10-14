PUBLICACIONS
El mestre Lluís Virgili, en 20 pàgines
La Fundació Horitzons 2050 presenta una biografia del director coral i pedagog musical per als més petits. En l’estrena a l’Orfeó Lleidatà d’una mostra sobre aquest referent cultural
No resulta gens fàcil resumir en una publicació per als més petits la vida i obra del mestre Lluís Virgili (1925-2017), director coral, pedagog musical i tot un referent cultural de Lleida, de qui aquest any es commemora el centenari del naixement. L’escriptor lleidatà i president de la Fundació Horitzons 2050 Antoni Gelonch ho ha aconseguit en el llibre Canta i estima (Ed. Fonoll), una vintena de pàgines amb textos adaptats per als nens i amb il·lustracions de l’artista lleidatana Andrea de Castro. El volum divulgatiu –que es pot aconseguir al mateix Orfeó i que també es repartirà per escoles de la ciutat– es va presentar ahir en la que va ser la casa musical de Lluís Virgili, l’Orfeó Lleidatà, la coral del qual va dirigir durant quatre dècades fins al 1991. A més, al vestíbul d’aquest espai cultural es va inaugurar una exposició, comissariada per Maite Torà, en la qual a través de diversos plafons es pot resseguir el periple vital, cultural i polític d’aquest lleidatà nascut a Manresa –es va traslladar amb la seua família de nen a la capital del Segrià–, que es va convertir en referent de la cultura i el cant coral a Catalunya. A l’acte no van faltar els tres fills de Virgili –Teresa, Lluís Maria i Montserrat–, així com la delegada de Cultura de la Generalitat a Lleida, Montse Parra, i el director de l’IEI, Andreu Vàzquez.
Gelonch va afirmar que “moltes vegades ens oblidem dels nens i pensem que ja ho aprendran de grans, però el que cal fer és explicar-los les històries de la forma més amena possible”. Per això, l’autor de Canta i estima va comentar que “he intentat reflectir com era Lluís Virgili i la importància del cant coral perquè els més petits tornin a conrear-lo, perquè també és una manera de fer pàtria”.
El president de la Fundació Orfeó Lleidatà, Antoni Soliva, va obrir l’acte recordant que des del mes de febrer passat, amb la presentació del llibre sobre els més de 160 anys d’història de l’entitat coral lleidatana, Lleida celebra l’Any Virgili amb múltiples activitats de record i homenatge a la seua figura, amb dos cites previstes més aquesta mateixa setmana (vegeu el desglossament).
També es previeu dijous (19.00 h) una taula redona a l’IEI titulada Lluís Virgili i la pàtria, esclat del catalanisme als 60 i 70 a Lleida, amb l’arquitecte Francesc Oró, l’enginyer i exdiputat del Parlament Joan Vallvé i la historiadora Dolors Pifarré, moderada per Antoni Gelonch.
Concert aquest diumenge a la Seu Vella amb 30 exalumnes
Més de trenta cantaires de tot Catalunya i Mallorca que van tenir Lluís Virgili com a mestre es retrobaran aquest cap de setmana a Lleida per celebrar el 50 aniversari des que van compartir el primer curs de direcció coral que l’Orfeó Lleidatà organitzava cada estiu. Batejades com Les Musiqueries de Rajadell, ja que es trobaven habitualment en aquest municipi del Bages, oferiran un concert diumenge a les 12.00 hores a la Seu Vella que s’inclou en els actes de l’Any Virgili. Durant el dia anterior duran a terme assajos oberts en l’Orfeó.