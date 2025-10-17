Un espectacle natural per tota la família: el Festival d'Astronomia al Montsec arrenca el seu segon cap de setmana
El Festival, ubicat al Parc Astronòmic del Montsec, acosta la ciència a través de tallers, concerts i visites guiades
El Festival d’Astronomia del Parc Astronòmic del Montsec encara el seu segon cap de setmana d’activitats amb l’objectiu d’atansar la ciència al públic a través de tallers, experiments, visites guiades i concerts sota una espectacular capa d’estrelles. Avui tenen lloc tres sessions de l’experiència nocturna especial El cel de la tardor (19.00, 21.00 i 22.00), mentre que a les 20.00 serà el torn de la 3D Voyager.
Demà s’oferirà l’experiència Viatge a la Lluna (11.00 i 16.00) i una altra de diürna d’observació solar (12.00 i 16.00). La primera està pensada per a famílies amb nens, que podran gaudir del taller Apollo 11, a càrrec d’Univers Quark. A les 18.00 se celebrarà el taller d’iniciació a la fotografia astronòmica, dirigit per la Penya Fotogràfica de Badalona, per al qual es requereix una càmera rèflex i un trípode. L’organització recomana disposar d’un disparador per a càmera o un intervalòmetre.
Com a acte paral·lel, el Joana Cebolla Trio oferirà un concert a la Col·legiata de Sant Pere d’Àger, a les 19.00. A la mateixa hora començarà una nova ronda d’experiències nocturnes, amb els mateixos horaris que avui. Diumenge, a les 11.00, arrencarà l’experiència Viatge pel sistema solar, i al migdia es farà una nova observació solar.