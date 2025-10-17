FOTOGRAFIA
Palmira Puig, mirada moderna i lliure
La consellera de Cultura estrena al Morera la mostra de la fotògrafa ‘brasilera’ de Tàrrega, la primera exposició temporal del museu. Artista internacional de Ponent, desconeguda a ‘casa’
El Morera Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida va estrenar ahir la seua primera exposició temporal de la nova època del museu a la rambla Ferran amb tota una declaració de principis: “Donem veu a una artista del territori reconeguda internacionalment, però que aquí era desconeguda”, com va afirmar el director, Jesús Navarro. La mostra Palmira Puig, perspectives revelades, descobreix el treball professional i artístic d’una fotògrafa que va nàixer a Tàrrega el 1912, però que la Guerra Civil va portar a l’exili, primer a Colòmbia i, a partir del 1948, a Sao Paulo. Al Brasil va desenvolupar la seua trajectòria professional durant tres dècades juntament amb el seu marit, el fotògraf de Badalona Marcel Giró, abans de tornar a Catalunya el 1978, on va morir pocs mesos després per un càncer.
Després d’una visita a Planta de la Fundació Sorigué, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, no es va voler perdre la inauguració d’aquesta mostra reivindicativa de Palmira Puig, “una pionera en temps adversos, que va aportar la seua mirada nova, moderna i lliure” a la fotografia. Hernández va destacar en la seua primera visita com a consellera a la nova seu del Morera (va seguir aquest projecte museístic aleshores com a directora general), que no va dubtar a qualificar de “museu del segle XXI de referència al país i que mostra la força cultural de Lleida”.
Va compartir l’acte inaugural amb el president de la Diputació, Joan Talarn, que va recordar la compra per part de la institució el 2018 de nou fotografies d’una “artista dona, lluitadora i de la terra; de nivell mundial i amb accent de Lleida”. Sis d’aquelles fotos es van dipositar al Morera i tres més al Museu Tàrrega Urgell, els responsables del qual també van visitar aquesta exposició, que mostrarà fins al 25 de gener un centenar de fotografies des dels anys 30 (àlbum familiar a Tàrrega) fins als 70, entre imatges artístiques, de viatges i de l’estudi de la parella al Brasil, dedicat a la gràfica publicitària.
La regidora de Cultura, Pilar Bosch, va assenyalar que “l’exposició fa justícia a una dona que no només va ser la musa del seu marit sinó que va ser una artista que cal situar al lloc que li correspon de la història”. De fet, obra seua figura en llocs tan destacats com el MoMA de Nova York o la Tate de Londres, va remarcar la galerista Rocío Santa Cruz, cocomissària de l’exposició, que va agrair especialment l’aposta del Morera per col·laborar amb una galeria privada.
“Reivindico la tasca de Palmira, no era a l’ombra del meu oncle”
Una de les persones que va viure ahir més intensament la inauguració de l’exposició va ser Toni Ricart Giró. “Estic molt emocionat, és una exposició fantàstica”, va assegurar el nebot de Marcel Giró i Palmira Puig. L’hereu de l’arxiu fotogràfic Giró-Puig (la parella no va tenir fills) va comentar que “aquesta mostra a Lleida està a l’altura de la que es va poder veure a l’estiu a Arles dedicada a l’escola fotogràfica paulista”, de la qual formaven part la parella catalana. Ricart va recordar que amb Rocío Santa Cruz van investigar a fons un arxiu guardat durant anys en caixes, que va revelar la importància professional també de Palmira Puig. “No em canso de reivindicar la seua tasca, no era a l’ombra del seu marit”, va afegir Ricart.