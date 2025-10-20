Rosalía anuncia LUX, el seu nou disc que sortirà el 7 de novembre
La cantant de Sant Esteve Sesrovires ha revelat el seu quart àlbum d'estudi amb espectaculars cartells a Times Square i una retransmissió en directe a TikTok
Rosalía ha anunciat el seu quart àlbum d'estudi anomenat LUX, que arribarà al mercat el proper 7 de novembre. La notícia s'ha conegut amb impressionants pantalles gegants instal·lades a Times Square de Nova York, on l'artista apareix embolcallada amb un sudari blanc, a l'estil d'una monja, envoltada pel títol del disc i la seva data de llançament.
Aquests cartells han aparegut poques hores abans que la creadora de l'exitós Motomami de 2022 es reunís amb els seus fans en un directe de TikTok, programat per les 20:45 hores d'aquest dilluns. Durant aquesta retransmissió, la cantant sopava mentre el seu equip la maquillava, i ha reaccionat en directe al que sembla haver estat una filtració. Rosalía s'ha mostrat sorpresa en veure les imatges de l'anunci a les xarxes socials, afirmant que aquesta era la sorpresa que tenia planejada revelar a la Plaza del Callao de Madrid.
L'artista catalana fa temps que deixa pistes sobre el seu retorn musical, que finalment s'ha confirmat. Entre aquestes pistes destaca un tuit amb el missatge "LUX=LOVE" i la publicació de la partitura d'una cançó que els seus admiradors ja han començat a interpretar amb entusiasme.
Indicis del nou projecte musical
A aquesta partitura s'hi podia accedir a través del compte de Substack de la intèrpret, l'enllaç directe del qual va compartir mitjançant una història a Instagram. El document musical estava fet a mà i portava el títol de Berghain, nom que fa referència a una famosa discoteca de música electrònica ubicada a Berlín, suggerint possibles influències en el seu nou treball.
A més, ahir Rosalía va publicar un vídeo on es podia escoltar una orquestra en acció, presumiblement un avançament del que serà LUX. La ubicació del vídeo que va compartir la catalana és a Londres, concretament al Battersea's Art Center, un centre cultural i d'arts escèniques situat a l'antic ajuntament de Battersea, construït l'any 1893.